2025 Buğday, Arpa ve Yulaf Fiyatları Açıklandı: TMO'nun Yeni Satış Tarifesi

Geçtiğimiz yıl (2024) ton başına makarnalık buğday 10.000 TL, ekmeklik buğday 9.250 TL ve arpa 7.250 TL olarak açıklanmıştı. İşte TMO'nun 2 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan yeni hububat satış fiyatları (açık depo satış fiyatı):

2025 BUĞDAY FİYATLARI:

Yerli Makarnalık Buğday: 12.550 TL - 12.760 TL (ton başına, ürün koduna göre değişiyor)

12.550 TL - 12.760 TL (ton başına, ürün koduna göre değişiyor) Düşük Vasıflı Makarnalık Buğday: 11.580 TL (ton başına)

11.580 TL (ton başına) Beyaz ve Kırmızı Ekmeklik Buğday: 11.620 TL - 11.840 TL (ton başına, ürün koduna göre değişiyor)

11.620 TL - 11.840 TL (ton başına, ürün koduna göre değişiyor) Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday: 10.610 TL (ton başına)

10.610 TL (ton başına) İthal Ekmeklik Buğday: 11.520 TL (ton başına)

2025 ARPA FİYATLARI:

Yerli Arpa: 9.290 TL (ton başına)

9.290 TL (ton başına) Yozgat Sorgun Yerli Arpa: 9.110 TL (ton başına)

2025 YULAF FİYATLARI:

Yulaf: 7.000 TL (ton başına)

TMO'nun açıkladığı bu yeni fiyatlar, önümüzdeki dönemde hububat piyasasında belirleyici olacak. Üreticilerin maliyetleri, tüketici fiyatları ve sektördeki genel dengeler açısından bu fiyat hareketleri yakından takip edilecek.