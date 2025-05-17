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  • 2025 Buğday, Arpa ve Yulaf Fiyatları Açıklandı: TMO'nun Yeni Satış Tarifesi

2025 Buğday, Arpa ve Yulaf Fiyatları Açıklandı: TMO'nun Yeni Satış Tarifesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı hububat satış fiyatlarını duyurdu. Üreticiler ve tüketiciler tarafından yakından takip edilen ekmeklik, makarnalık buğday, arpa ve yulaf fiyatları, 2 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde belirlendi. Zirai don olaylarının buğday fiyatlarına etkisi merak edilirken, TMO'nun yeni tarifesiyle birlikte piyasada nasıl bir hareketlilik yaşanacağı da yakından izlenecek.

14 Mayıs 2025 | 18:37
2025 Buğday, Arpa ve Yulaf Fiyatları Açıklandı: TMO'nun Yeni Satış Tarifesi

Geçtiğimiz yıl (2024) ton başına makarnalık buğday 10.000 TL, ekmeklik buğday 9.250 TL ve arpa 7.250 TL olarak açıklanmıştı. İşte TMO'nun 2 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan yeni hububat satış fiyatları (açık depo satış fiyatı):

2025 BUĞDAY FİYATLARI:

  • Yerli Makarnalık Buğday: 12.550 TL - 12.760 TL (ton başına, ürün koduna göre değişiyor)
  • Düşük Vasıflı Makarnalık Buğday: 11.580 TL (ton başına)
  • Beyaz ve Kırmızı Ekmeklik Buğday: 11.620 TL - 11.840 TL (ton başına, ürün koduna göre değişiyor)
  • Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday: 10.610 TL (ton başına)
  • İthal Ekmeklik Buğday: 11.520 TL (ton başına)

2025 ARPA FİYATLARI:

  • Yerli Arpa: 9.290 TL (ton başına)
  • Yozgat Sorgun Yerli Arpa: 9.110 TL (ton başına)

2025 YULAF FİYATLARI:

  • Yulaf: 7.000 TL (ton başına)

TMO'nun açıkladığı bu yeni fiyatlar, önümüzdeki dönemde hububat piyasasında belirleyici olacak. Üreticilerin maliyetleri, tüketici fiyatları ve sektördeki genel dengeler açısından bu fiyat hareketleri yakından takip edilecek.

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Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
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