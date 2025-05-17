2025 Buğday, Arpa ve Yulaf Fiyatları Açıklandı: TMO'nun Yeni Satış Tarifesi

Geçtiğimiz yıl (2024) ton başına makarnalık buğday 10.000 TL, ekmeklik buğday 9.250 TL ve arpa 7.250 TL olarak açıklanmıştı. İşte TMO'nun 2 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan yeni hububat satış fiyatları (açık depo satış fiyatı):
2025 BUĞDAY FİYATLARI:
- Yerli Makarnalık Buğday: 12.550 TL - 12.760 TL (ton başına, ürün koduna göre değişiyor)
- Düşük Vasıflı Makarnalık Buğday: 11.580 TL (ton başına)
- Beyaz ve Kırmızı Ekmeklik Buğday: 11.620 TL - 11.840 TL (ton başına, ürün koduna göre değişiyor)
- Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday: 10.610 TL (ton başına)
- İthal Ekmeklik Buğday: 11.520 TL (ton başına)
2025 ARPA FİYATLARI:
- Yerli Arpa: 9.290 TL (ton başına)
- Yozgat Sorgun Yerli Arpa: 9.110 TL (ton başına)
2025 YULAF FİYATLARI:
- Yulaf: 7.000 TL (ton başına)
TMO'nun açıkladığı bu yeni fiyatlar, önümüzdeki dönemde hububat piyasasında belirleyici olacak. Üreticilerin maliyetleri, tüketici fiyatları ve sektördeki genel dengeler açısından bu fiyat hareketleri yakından takip edilecek.