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228 dönümlük arazide 7 yıl boyunca 1500 kamyon taş topladı!

Hayvanlarına yem ararken kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi tarıma kazandırdı. Iğdır'da hayvancılık yapan veteriner fakültesi mezunu Serhat Sağlam, yem üretimi için kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi 7 yıllık çalışmayla tarıma kazandırdı.

29 Mayıs 2025 | 10:44
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 11:06
228 dönümlük arazide 7 yıl boyunca 1500 kamyon taş topladı!

Aşağı Çarıkçı köyünde yaşayan Serhat Sağlam, üniversite eğitiminin ardından döndüğü köyünde hayvancılık yapmaya başladı. Bir süre sonra hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için arayışa giren Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı mera ıslah çalışmaları üzerine köyünde kiraya verilen 228 dönümlük taşlık araziyi 2018 yılında kiraladı. Bölgeden yaklaşık 1500 kamyon taş topladıktan sonra sulama sistemi kurup rüzgar erozyonuna karşı perdeleme oluşturan Sağlam, araziye uygun tritikale bitkisi ekti.

7 yıllık çalışma sonrası üretime başladı

Düzenli olarak sulama ve bakım çalışması yapan Sağlam, 7 yıllık çalışması sonucu üretime başladı ve atıl araziyi tarıma kazandırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, 2018 yılında kiralanan arazide yoğun çalışma yapıldığını söyledi.

 

Üniversite eğitiminin ardından köyüne döndüğünü anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Burada hayvancılık yapmaya başladım. Kaba yem ihtiyacımız oluştu. Devletimiz ıslaha muhtaç mera arazilerini uzun süreli kiralamaya başladı, biz de bu araziye talip olduk, kiraladık. Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Tamamen taşlık, verimsiz, çorak bir araziydi. Kendi imkanlarımızla, kendi iş gücümüzle, kendi maddi olanaklarımızla bu seviyeye kadar getirdik. 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda emeğimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık."

 

Arazinin çok taşlık olduğunu vurgulayan Sağlam, "228 dönüm araziden 1500 kamyon taş topladık ve dışarıya çıkardık. Ciddi bir rüzgar erozyonu var, ona karşı da 30 metre aralıklarla ağaç perdeleri oluşturduk. Vahşi sulama, çoraklaştıran sulamadır. Biz onu tercih etmedik, yağmur sulama sistemiyle, hem sondaj hem de Aras Nehri'ne bağlı kanallardan aldığımız suyu, elektrik enerjisi harcayarak kullanıyoruz. 

Burası benim vatanım, doğduğum, büyüdüğüm topraklar. Dedem, babam bu topraklarda ektiler, biçtiler, tecrübelerini bize aktardılar. Ben üçüncü nesil olarak vatanıma, bu topraklara hizmet etmekten onur, kıvanç duyuyorum." diye konuştu.
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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
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