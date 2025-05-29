228 dönümlük arazide 7 yıl boyunca 1500 kamyon taş topladı!

Üniversite eğitiminin ardından köyüne döndüğünü anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Burada hayvancılık yapmaya başladım. Kaba yem ihtiyacımız oluştu. Devletimiz ıslaha muhtaç mera arazilerini uzun süreli kiralamaya başladı, biz de bu araziye talip olduk, kiraladık. Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Tamamen taşlık, verimsiz, çorak bir araziydi. Kendi imkanlarımızla, kendi iş gücümüzle, kendi maddi olanaklarımızla bu seviyeye kadar getirdik. 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda emeğimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık."