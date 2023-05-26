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  • 34,8 milyon TL'lik tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

34,8 milyon TL'lik tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 34 milyon 801 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

26 Mayıs 2023 | 14:40
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34,8 milyon TL'lik tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "34 milyon 801 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 19 milyon 460 bin 413 lira, hububat baklagil-dane mısır desteğinin 9 milyon 377 bin 810 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 326 bin 954 lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 2 milyon 36 bin lira, mazot ve gübre desteğinin 924 bin 551 lira ve yem bitkileri desteğinin 676 bin 123 lira olduğu kaydedildi.

 

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