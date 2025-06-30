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371 yaylaya yerleşen göçer aileler yazı çadırlarda geçiriyor

Ağrı dağlarındaki 371 yaylaya yerleşen göçer aileler, üretim için tüm zorluklara göğüs gerip yazı çadırlarda geçiriyor.

30 Haziran 2025 | 13:48
371 yaylaya yerleşen göçer aileler yazı çadırlarda geçiriyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Ağrı'daki Sinek, Tendürek ve Aladağ gibi zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip 371 yayla, yaz aylarında göçerlere ev sahipliği yapıyor.

Haziranın başlarında yaylalara gelen göçer aileler, yaklaşık 3 ay çadırlarda yaşamlarını sürdürerek gece gündüz demeden hayvanlarının bakımını gerçekleştiriyor.

Yüksek rakımda bulunan yaylalarda bugünlerde erkekler koyun ve kuzuları kırkarken kadınlar da günlük işlerin yanı sıra hayvanları sağıp süt ürünleri üreterek kışa hazırlık yapıyor.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı yaylalarda teknolojiden uzak yaşam süren ve zorlu doğa koşullarıyla mücadele eden göçerler, sonbaharda havaların soğumasıyla memleketlerine dönecek.

"Ciddi bir hayvancılık potansiyeline sahibiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Güneydoğu Anadolu ve çevre illerde hayvancılık yapanların yaz aylarında yoğun olarak Ağrı'nın yaylalarını tercih ettiklerini söyledi.

Sinek, Tendürek ve Aladağ gibi birçok yaylada göçer yoğunluğunun yaşandığını belirten Hüseyinoğlu, şöyle konuştu:

"Ağrı ili olarak ciddi bir hayvancılık potansiyeline sahibiz. Hayvancılıkla uğraşan 24 bine yakın çiftçimiz var. 1 milyon 600 bine yakın küçükbaş, 315 bin de büyükbaş hayvan varlığımız var. Özellikle mera varlığında 542 bin hektar mera varlığıyla bölgede ikinci, ülkede dördüncü sırada yer alıyoruz. 371 yayla varlığıyla özellikle yaz aylarında Güneydoğu Anadolu ve Iğdır gibi illerimizden bölgemizdeki yaylalara yoğun olarak hayvanlar gelmektedir."

Hüseyinoğlu, yüksek rakımdaki yaylaların zengin akarsu kaynakları ve bitki örtüsüne sahip olduğunu anlattı.

"Su ihtiyacını karşılamak için projeler yapıyoruz"

Yaz aylarında hayvanları güneşten korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Hüseyinoğlu, "Orman açısından ilimiz zayıf bir orman bitki örtüsüne sahip olduğu için özellikle yaz aylarında hayvanların gölgelenebilmesi ve su ihtiyacını karşılamak için projeler yapıyoruz. Bu projelerle meralarımıza gölgelik ve sıvatları dağıtıyoruz." diye konuştu.

Bu sezon 4 gölgelik ve 147 sıvat yapacaklarını ifade eden Hüseyinoğlu, "Bu projelerimiz her yıl Bakanlığımızın destekleriyle devam ediyor. Şimdiye kadar 50 bin hektar alanda 90 gölgelik, 340 sıvat yapımını gerçekleştirdik. Bütün köylerimizde bütün meralarımıza bu hizmeti götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

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