70 derece sıcaklıkta yetişiyor... 25 bin ton verim bekleniyor

"Seralarda sıcaklık 70 dereceye kadar ulaşabiliyor"



İlçenin ünlü domatesi hakkında konuşan Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, "Sarıcakaya domatesimiz, halk arasında "Sakar domatesi" olarak bilinir. İlçemizde yaklaşık 3 bin dekar örtü altı, yani sera alanında üretim yapılıyor. Bu sene üreticilerimize verdiğimiz desteklerle birlikte yaklaşık 25 bin ton üretim bekliyoruz.

Bu miktarın artacağını umuyorum. Evet, üreticilerimiz bu konuda oldukça tecrübeli, biz de onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. Sabahın erken saatlerinde, sıcaklığın daha düşük olduğu vakitlerde, saat 05:00-06:00 gibi üreticilerimiz hasada başlıyor ve 09:00-10:00 gibi bitiriyor. Öğleden sonra, akşama doğru kısa bir süre daha hasat yapılıyor. Öğlen saatlerinde hasat yapılmıyor, çünkü bilenler bilir, seralarda sıcaklık 70 dereceye kadar ulaşabiliyor. Bu yüzden böyle bir çözüm yolu bulunmuş durumda" dedi.