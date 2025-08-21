AB tescili aldı, talep arttı: Hedefte ABD ve Orta Doğu var

Onur Çamak (33) ise 2015'ten bu yana aktif olarak babasıyla arıcılık yaptığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Arıcılık biraz zorlu ama insan sevince yapıyor. En iyi şekilde ürünlerimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten doğamızın şartları da uygun. Bu mesleği de ikinci nesil olarak devam ettiriyorum. Uzun yıllar boyunca da yapmaya devam edeceğim."