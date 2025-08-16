ARA
DOLAR
40,83
0,05%
DOLAR
EURO
47,79
0,53%
EURO
GRAM ALTIN
4378,79
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10870,57
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • 18-22 Ağustos temettü takvimi l Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket

18-22 Ağustos temettü takvimi l Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla 18-22 Ağustos haftası temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket bulunuyor.

16 Ağustos 2025 | 16:00
Son Güncellenme: 16 Ağustos 2025 | 16:20
18-22 Ağustos temettü takvimi l Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket

Borsa İstanbul'da yeni haftada yatırımcısına temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket bulunuyor. (Yeni açıklamalar gelirse listeye eklenecektir). İşte o şirketler:

 

1 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)

ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)

Pay başına brüt 1,5120876 TL, net 1,2852744 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi 20 Ağustos.

 

2 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE)

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE)

Şirket pay başına brüt 2,20 TL, net 1,87 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos.
 

3 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) - TEMETTÜ AVANSI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) - TEMETTÜ AVANSI

Pay başına net 2,4 TL kar payı avansı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi 20 Ağustos.

4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR)

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR)

Şirket kesinleşen temettü tarihini KAP'a bildirdi. Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Ağustos, ödeme tarihi 22 Ağustos. 

5 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Ayen Enerji A.Ş. 6 eşit taksit halinde pay başına toplam, brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü açıklamıştı. 5. taksit olarak net 0,2118909 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Ağustos, ödeme tarihi ise 25 Ağustos 2025 olacak.
İlgili Haberler
Efes, Koç Holding, Migros, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.08.2025)
Efes, Koç Holding, Migros, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.08.2025)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 300
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 300
Kablo şirketinden bedelsiz kararı: Yüzde 900
Kablo şirketinden bedelsiz kararı: Yüzde 900
Borsada pazartesi temettü dağıtacak 3 şirket var
Borsada pazartesi temettü dağıtacak 3 şirket var
Pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 293
Pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 293
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL