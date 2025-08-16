18-22 Ağustos temettü takvimi l Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket

Borsa İstanbul'da yeni haftada yatırımcısına temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket bulunuyor. (Yeni açıklamalar gelirse listeye eklenecektir). İşte o şirketler:
1 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Pay başına brüt 1,5120876 TL, net 1,2852744 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi 20 Ağustos.
2 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE)
Şirket pay başına brüt 2,20 TL, net 1,87 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos.
3 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) - TEMETTÜ AVANSI
Pay başına net 2,4 TL kar payı avansı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi 20 Ağustos.
4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR)
Şirket kesinleşen temettü tarihini KAP'a bildirdi. Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Ağustos, ödeme tarihi 22 Ağustos.