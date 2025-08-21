Teknoloji devinin yapay zeka yöneticisinden yapay zeka uyarısı!

BBC'nin haberine göre Süleyman, X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, bilinçli gibi görünen YZ araçlarının toplumsal etkiler yaratabildiğini ve bunun kendisini “gece uykusuz bıraktığını” ifade etti.

Süleyman paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bugün YZ’nin bilinçli olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ama insanlar sadece bilinçli olduğunu düşünürse, bu algıyı gerçek olarak kabul ederler."

“YZ psikozu” terimi, klinik bir tanım olmayıp, insanların ChatGPT, Claude ve Grok gibi YZ sohbet botlarına giderek daha fazla güvenmesi ve hayali durumları gerçek olarak algılamasını tanımlıyor. Örnekler arasında, aracın gizli özelliklerini açtığını sanmak ve onunla romantik bir bağ kurmak yer alıyor.

İskoçya’dan Hugh adlı bir kullanıcı, eski işvereninin haksız yere kendisini işten çıkardığını düşündüğü bir dönemde ChatGPT’ye başvurdu. Sohbet botu, Hugh’a bilgi verdikçe onun hikayesini doğruladı ve büyük bir tazminat alabileceğini, hatta yaşadığı deneyimin kitap ve filme uyarlanması durumunda 5 milyon pound kazanabileceğini söyledi.

Hugh, ek zihinsel sağlık sorunları yaşadıktan sonra tamamen çöktüğünü ve ilaç kullanmaya başladığını belirtti.

Kendi ifadesiyle “gerçeklikten koptuğunu” fark etti. Yine de YZ’yi suçlamıyor ve kullanmaya devam ediyor; tavsiyesi ise YZ araçlarının gerçeklikten kopmadan kullanılmasını öneriyor.

Süleyman, şirketlere ve YZ’lere bilinçli olduklarını iddia etmemeleri gerektiğini belirterek daha iyi güvenlik önlemleri çağrısında bulundu.