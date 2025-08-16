Pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 293

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz tarihi belli oldu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Ağustos pazartesi günü...

Şirket şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirketimiz tarafından 28 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklamada; 318.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %293,08176 oranında artırılarak 1.250.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul tarafından 31.07.2025 tarih ve 43/1373 sayılı kararla onaylanmış olup, 31.07.2025 tarih ve 2025/42 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. 12.08.2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen SPK onaylı "Sermaye başlıklı 8.madde tadil metni ile ihraç belgesi" ekte yer almakta olup bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.08.2025 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.