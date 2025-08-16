ARA
DOLAR
40,83
0,05%
DOLAR
EURO
47,79
0,53%
EURO
GRAM ALTIN
4378,79
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10870,57
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 293

Pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 293

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Ağustos pazartesi günü...

16 Ağustos 2025 | 16:19
Son Güncellenme: 16 Ağustos 2025 | 16:21
Pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 293

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz tarihi belli oldu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Ağustos pazartesi günü...

Şirket şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirketimiz tarafından 28 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklamada; 318.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %293,08176 oranında artırılarak 1.250.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul tarafından 31.07.2025 tarih ve 43/1373 sayılı kararla onaylanmış olup, 31.07.2025 tarih ve 2025/42 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. 12.08.2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen SPK onaylı "Sermaye başlıklı 8.madde tadil metni ile ihraç belgesi" ekte yer almakta olup bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.08.2025 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

İlgili Haberler
Efes, Koç Holding, Migros, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.08.2025)
Efes, Koç Holding, Migros, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.08.2025)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 300
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 300
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL