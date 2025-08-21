Borsada BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başlamıştı. Devam eden saatlerde ise tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.