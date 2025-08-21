İngiltere ve Euro Bölgesi enflasyonu arasındaki uçurum iki yılın zirvesinde

ARA
İngiltere’de temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 3,8’e yükselerek Euro Bölgesi ile arasındaki farkı son iki yılın zirvesine taşıdı.


İngiltere İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, hazirandaki yüzde 3,6’lık enflasyon oranı temmuzda beklenmedik şekilde artış gösterdi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre, aynı dönemde Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 2’de sabit kaldı.

Fransa’da enflasyon yüzde 0,9 olurken, Almanya’da yüzde 1,8, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya’da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece İngiltere ile Euro Bölgesi arasındaki 1,8 puanlık fark, Eylül 2023’ten bu yana kaydedilen en geniş fark oldu.

Financial Times'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE), önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 4’e kadar yükselebileceğini öngörüyor. 

Banka, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerken, nisan ayında işveren ulusal sigorta katkılarındaki ve asgari ücretteki artışın yanı sıra, ambalaj atıklarına ilişkin yeni düzenlemelerin de maliyetleri artırdığını belirtti.

Geçen yılın temmuz ayında İngiltere’de enflasyon yüzde 2,2 seviyesindeydi. Buna karşılık Euro Bölgesi’nde enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 2,6’dan bu yıl yüzde 2’ye geriledi. ABD’de ise temmuz ayında tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 2,7 olarak açıklandı.

