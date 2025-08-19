Gedik Yatırım, hangi hisseyi model portföyüne ekledi?

19 Ağustos itibarıyla TAV Havalimanları’nda hisse hedef fiyatını yüzde 76 yukarı potansiyele işaret eden, 402 TL’den 444 TL’ye yükselttiğini açıklayan Gedik Yatırım, ‘Endeks Üzerinde Getiri’ öngördüğü hisseyi model portföyüne de dahil etti.

Gedik Yatırım’ın 19 Ağustos itibarıyla güncel model portföyünde; Arçelik, Doğan Holding, Enka İnşaat, Garanti BBVA, Mavi Giyim, Migros, Sabancı Holding, TAB Gıda, TAV Havalimanları, TSKB, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkcell bulunuyor.

“PİYASA, AŞIRI TEPKİ VERDİ”

Peki, TAV Havalimanları’nda hangi yatırım temaları dikkat çekiyor? ‘Piyasanın, TAV Havalimanları’nın vergi, yüksek amortisman ve döviz zararı kaynaklı nakit-dışı kalemlerden kaynaklanan ilk yarı net zararına aşırı tepki verdiği’ analizini yapan Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu ve Gedik Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Berk Berensel, mevcut 1,9 milyar Euro piyasa değerini cazip buluyor ve sonuçlar sonrası yaşanan geri çekilmeyi ‘alım’ fırsatı olarak görüyor.

“Parçaların toplamı değerleme yöntemimize göre, TAV’ın Net Aktif Değeri’ni (NAD) 3 milyar 386 milyon Euro olarak hesaplıyor ve adil değerimizi hisse başına 444 TL olarak revize ediyoruz” diyen Ali Kerim Akkoyunlu ve Berk Berensel, şirket için Euro bazında, 2025’te yüzde 9 ve 2026’da yüzde 11 FAVÖK büyümesi öngörüyor. Gedik Yatırım’ın şirket için detaylı analizi ise şöyle:

2025’İN İLK YARISINDAKİ NET ZARAR, HİSSE PERFORMANSINI BASKILADI

Operasyonel sonuçlar genel olarak beklentilerle uyumlu olsa da 111 milyon Euro tutarındaki nakit-dışı giderler, 2025’in ilk yarısında 50 milyon Euro net zarara yol açtı. Nakit-dışı kalemlerdeki artış; ağırlıklı olarak güçlü Euro/dolar, Euro/TL kur artışının ÜFE’nin üzerinde gerçekleşmesinden ve Ankara, Almati ve Antalya’daki yüksek amortisman giderlerinden kaynaklandı.

JEOPOLİTİK RİSKLERE RAĞMEN GÜÇLÜ BÜYÜME

Ankara Terminali’ndeki garanti yolcu uygulamasının sona ermesi ve Mayıs 2025’te yeni imtiyazın başlaması satışları önemli ölçüde büyütecek. Ankara’da net satışların 2025’te yıllık bazda yüzde 43 artarak 99 milyon Euro seviyesine ulaşması bekleniyoruz.

Ankara’da Mayıs 2025’teki yenileme ve Antalya’da Ocak 2027’deki imtiyaz yenilemeleriyle uluslararası yolcu ücretlerinin 15 Euro’dan 17 Euro’ya yükselecek olması, kârlılığı ve büyümeyi destekleyecek. Jeopolitik gelişmeler sektör için risk oluşturmasına ve havacılık şirketlerinde dalgalanma yaratma eğiliminde olmasına rağmen, küresel büyüme beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor; sektörün yolcu rakamlarının önümüzdeki 10 yılda yüzde 4 YBBO ile büyümesi bekleniyor.

TAV’ın yolcu trafiği yılın ilk yedi ayında yüzde 4 arttı, kalan aylarda ise büyümenin yüzde 6 seviyelerine hızlanmasını ve şirketin 2025’i 112 milyon yolcu ile kapatmasını bekliyoruz. Daha sıcak hava koşulları ve tatil sezonunun ekim-kasım aylarına kayması, yılın geri kalanında büyümeyi destekleyebilir.

BORÇLULUKTA İYİLEŞME DEVAM EDİYOR

Geçen yıl Almatı yatırımının, bu yıl ise Ankara ve Antalya yatırımlarının tamamlanmasının ardından, önümüzdeki dönemde borçluluk oranlarında düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Mevcut 3,4x Net Borç/FAVÖK oranının yıl sonunda 3,3x’e, 2026’da ise 2,6x’e gerileyeceğini öngörüyoruz.

BEKLENTİLER VE GÖRÜNÜM

Sonuçlarının ardından TAV Havalimanları 2025 beklentilerini korudu. Buna göre, şirket; net satışların 1 milyar 750 milyon–1 milyar 850 milyon Euro, toplam yolcu sayısının 110–120 milyon, uluslararası yolcu sayısının 75–83 milyon, FAVÖK’ün 520–590 milyon Euro ve net kârın ise 2024’teki 183 milyon Euro’nun altında olmasını bekliyor.

Gedik Yatırım olarak TAV Havalimanları’nda 2025’te yüzde 9, 2026’da yüzde 10 FAVÖK büyümesi, 2027’de ise Tiflis’in sona ermesi nedeniyle yüzde 17 daralma öngörüyoruz. Tahminlerimize koymasak da sözleşmenin 2031’e kadar yenilenmesi veya Gürcistan’da yeni bir havalimanı sözleşmesinin imzalanması söz konusu olabilir. Mevcut düşük borçluluk dikkate alındığında, portföye yeni havalimanları eklenme olasılığını da yüksek görüyoruz.

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.