Dün 1 şirketten bedelsiz kararı geldi: Yüzde 600

Borsa İstanbul'da dün (19 Ağustos) 1 şirket yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını KAP'a bildirdi:

20 Ağustos 2025 | 00:09
Son Güncellenme: 20 Ağustos 2025 | 00:11
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) dün yönetim kurulunun yüzde 600 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 289.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artış ile beheri 1 Kr nominal değerde 173.880.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 1.738.800.000 TL artırılarak 2.028.600.000 TL'ye tezyidine karar verildi.

Şirket gerekli onaylar için başvuruda bulunacak. 
 

