Teknoloji ve sürdürülebilirlik sigorta çözümleriyle buluşuyor

Türkiye’de 300’den fazla satış noktasında aktif olan Affinity departmanı, kullanımda olan ve yenilenmiş telefon sigortaları ile karbon ayak izini yüzde 70 oranında azaltırken grup programları ile üretici-tedarikçi ilişkilerini güvence altına alıyor.

Analitik veriler ışığında risk sermayesi ve insan sermayesi konularında 120’den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’deki 30. yılını kutlarken bireylerden kurumsal yapılara kadar farklı müşteri kitlelerine hizmet sunuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki Aon Affinity programları, özellikle tüketici elektroniği, seyahat, sağlık ve mobilite alanlarında farklı sektörlerle entegre sigorta çözümleri sunuyor.

ABD’de, Aon’un yönettiği mobil cihaz sigortaları pazarında yıllık 10 milyondan fazla poliçe devreye alınırken İngiltere’de kullanılan “embedded insurance” (yerleşik sigorta) modelleri, cihaz satın alımında sigorta entegrasyonuyla müşteri memnuniyetini yüzde 30 artırdı.

Brezilya’da ise yürütülen yenilenmiş cihaz programı sayesinde Aon, yılda 150 binin üzerinde yenilenmiş telefona çevre dostu teminat sağlıyor.

Türkiye'de 300'den fazla nokta var

Aon Türkiye’nin Affinity departmanı da bu global yaklaşımı yerelleştirerek cihaz sigortaları ve dijital dağıtım modelleriyle öne çıkıyor.

Son iki yılda ülkemizde sadece cihaz sigortası segmentinde yüzde 80 büyüme kaydeden şirket şu an Türkiye genelinde aktif olarak 300’den fazla satış noktasında Aon Affinity ürünleri sunuyor.

Affinity departmanı kullanımda olan ve yenilenmiş telefon sigortalarında, karbon ayak izini ortalama yüzde 70 oranında düşüren bir modelle çevresel etkiyi de ölçüyor. Her yeniden kazanılmış cihaz, yaklaşık 60kg CO₂ emisyonunu engelliyor.

Aon Türkiye Affinity'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burçin Altınbaş Arıkan, "Sigorta çözümleri ile kullanıcılarımızın yanı sıra çevreyi de koruyoruz. Yenilenmiş telefon sigortalarımızla her yıl binlerce cihazı yeniden kazanarak, karbon ayak izini yüzde 70 oranında azaltıyor ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz" diyor.

