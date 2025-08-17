Borsada geçen hafta bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket

Şirket yönetim kurulu yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Yatırımcılarımızı daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Şirketimizin planlanan iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreç hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız" denildi. SPK başvuru tarihi 15 Ağustos.

