Borsada geçen hafta bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket

Borsa İstanbul'da 11-15 Ağustos haftası 3 şirket bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurularını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:
1 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY) Yüzde 325
Şirket yönetim kurulu yüzde 325 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Açıklamaya göre şirketin 235.294.118,00-TL çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %325 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 764.705.882-TL artışla 1.000.000.000-TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos'ta SPK'ya başvuru yapıldı.
2 EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS) Yüzde 300
Şirket yönetim kurulu yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Yatırımcılarımızı daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Şirketimizin planlanan iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreç hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız" denildi. SPK başvuru tarihi 15 Ağustos.
3 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) - Yüzde 1400
Şirket yönetim kurulu yüzde 1400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. SPK başvurusu yapıldı. 11 Ağustos'ta KAP'a yapılan açıklamada "Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.07.2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yapılacak olan İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımına yönelik olarak 11.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" denildi.