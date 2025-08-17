ARA
DOLAR
40,83
0,05%
DOLAR
EURO
47,79
0,53%
EURO
GRAM ALTIN
4378,79
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10870,57
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada geçen hafta bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket

Borsada geçen hafta bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta 3 şirket bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunduklarını duyurdu.

17 Ağustos 2025 | 15:57
Son Güncellenme: 17 Ağustos 2025 | 16:00
Borsada geçen hafta bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket

Borsa İstanbul'da 11-15 Ağustos haftası 3 şirket bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurularını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:


 

1 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY) Yüzde 325

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY) Yüzde 325

Şirket yönetim kurulu yüzde 325 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Açıklamaya göre şirketin 235.294.118,00-TL çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %325 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 764.705.882-TL artışla 1.000.000.000-TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos'ta SPK'ya başvuru yapıldı.

2 EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS) Yüzde 300

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS) Yüzde 300

Şirket yönetim kurulu yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Yatırımcılarımızı daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Şirketimizin planlanan iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreç hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız" denildi. SPK başvuru tarihi 15 Ağustos.
 

3 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) - Yüzde 1400

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) - Yüzde 1400

Şirket yönetim kurulu yüzde 1400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. SPK başvurusu yapıldı. 11 Ağustos'ta KAP'a yapılan açıklamada "Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.07.2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yapılacak olan İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımına yönelik olarak 11.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" denildi.

 
İlgili Haberler
İnşaat devi bir kez daha kar payı avansı dağıtacak
İnşaat devi bir kez daha kar payı avansı dağıtacak
Geçen hafta 2 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Geçen hafta 2 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL