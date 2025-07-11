Kısaca vida kurdu olarak adlandırılan sinek türü hayvanların açık yaralarına yumurta bırakan ve çıkan larvalarının canlının etini yavaş yavaş canlı canlı yiyerek öldürdüğü tehlikeli bir parazit. Yani ölü değil canlı hayvanların etlerini yiyerek besleniyor.

CNN'e konuşan Texas A&M Üniversitesi'nden Prof. Dr. Phillip Kaufman’a göre bu et yiyici parazitler atlar ve inekler de dahil olmak üzere çoğu hayvana saldırıyor. Hatta nadiren de olsa evcil hayvanlara ve insanlara bile bulaşabilir. Bu parazitik canlının dişisi çiftleşmeden sonra kendine bir konak buluyor; yarasına konuyor ve 200 ila 300 yumurta bırakıyor. Kaufman. "12 ila 24 saat sonra, bu yumurtaların hepsi çatlar ve hemen o hayvanın dokusunda yuva yapmaya ve beslenmeye başlarlar, bu da çok, çok büyük yaraların oluşmasına neden olur" diyor.

2023’ün başından bu yana sinek türü Orta Amerika’da yayılıyor. Şimdiye kadar Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Guatemala, Belize ve El Salvador’da vakalar kaydedildi. Çoğu Orta Amerika ülkesi 20 yıldır böyle bir salgınla karşılaşmamıştı. ABD, 1960-70'lerde bu sineği ortadan kaldırmıştı; şimdi yeniden yayılma riski doğdu.

CNN'nin haberine göre bu sinek türü Kasım ayında Meksika’nın güneyine ulaştı. Bu durum ABD tarım endüstrisini alarma geçirdi, sınır bölgelerindeki bazı sığır, at ve bizon ticaret limanlarının kapatılmasına yol açtı.

ABD'NİN MÜCADELE STRATEJİSİ

ABD, tarihteki gibi kısırlaştırılmış erkek vida kurdu sineklerini uçaklardan salarak dişi sineklerle çiftleşmesini sağlamayı planlıyor. Dişi sinekler, 20 günlük ömürlerinde yalnızca bir kez çiftleştikleri için kısır erkeklere maruz kaldıklarında popülasyonun yok olacağı hesaplanıyor.

Peki, kısır erkek sinekler nasıl üretiliyor? CNN'e göre sinek üretim tesislerinde, pupalar yüksek enerjili gama ışınlarına maruz bırakılarak erkek sineklerin DNA'sı bozuluyor. Bu da kısır erkek sinek üretimi anlamına geliyor.

FABRİKA PLANLANIYOR

CNN'in haberine göre şu anda Panama'da bir üretim tesisi var ama yeterli değil. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Teksas sınırına yakın bir şehirde yeni bir "sinek fabrikası"nın kurulacağını açıkladı. Tesisin maliyeti yaklaşık 300 milyon dolar, ayrıca Meksika'daki eski bir fabrikanın yenilenmesi için 21 milyon dolar ayrılmış.

