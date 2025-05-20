Akbank hasatta ödeme ve sıfır faizli traktör kredisini duyurdu

Açıklamaya göre kredi seçeneği, çiftçilerin kredi ödemelerini yılda bir kez, tercihlerine bağlı olarak aylık eşit taksitler halinde yapabilmesine olanak sunuyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklamada, bankanın çiftçilere 60 aya varan vade seçenekleri ve sıfır faizli traktör kredisi seçeneği sunduğu belirtiliyor ve "Çiftçiler, traktör kredilerini de yılda bir ödemeli olarak kullanabiliyor" deniliyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, tarımın sürdürülebilir gelişimini desteklemenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Oğuz, tarımın, ülkenin hem ekonomik hem de sosyal açıdan stratejik sektörlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: Bu bilinçle çiftçilerimizin emeğini ve üretimini desteklemek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 'Hasatta ödeme' ve sıfır faizli traktör kredisi gibi çözümlerle, çiftçilerimizin yalnızca bugünkü finansal ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda geleceğe dönük yatırımlarını da güvence altına alıyoruz. Çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerle tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz.