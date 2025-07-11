Ankara Ovası kuraklıkla boğuşuyor: Buğdayda verim düşük, yangın riski yüksek

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Ankara’da buğday hasadı hummalı şekilde devam ediyor. Başkent genelinde birçok ilçede çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara inerek biçerdöverlerle bu yılın ürününü toplamaya çalışıyor. Ancak hasat çalışmaları bu yıl çiftçilerin yüzünü yeterince güldürmedi. Tarım alanlarında yapılan gözlemler ve uzman değerlendirmelerine göre, bu yıl buğday verimi iklimsel şartlar nedeniyle beklenenin altında kaldı. Kuraklık, düzensiz yağışlar ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyen iklim değişiklikleri, verim kaybının başlıca sebepleri arasında yer aldı.