Atık sudan altın suya dönüşüm: 7 yılda arıtılan 170 milyon metreküp su

Mardin Büyükşehir Belediyesince 2018'de Kızıltepe ilçesinde 75 bin metrekare alana kurulan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde bu yılın ilk yarısında 7 milyon 155 bin metreküp, Yeşilli ilçesinde 46 bin metrekare alana kurulu tesiste de 1 milyon 754 bin metreküp atık su arıtıldı.

Tesislerde ayrıca yılın ilk 6 ayında 6 bin 620 ton çamur bertaraf edilerek yaklaşık 120 bin kilovat elektrik üretildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla kentteki evsel ve endüstriyel atık suyun yüzde 55'inin arıtımını gerçekleştiren, Kızıltepe ve Yeşilli'nin yanı sıra Artuklu ilçesine de hizmet veren tesislerin kapasitesinin ve sayısının artırılması planlanıyor.

2 tesiste 3 ilçenin evsel ve atık suyu arıtılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Murat Erçin, AA muhabirine, kentteki 2 atık su arıtma tesisinin de ileri yüksek teknolojiyle donanımlı çevreci tesisler olduğunu söyledi.

Bu tesislerde modern tekniklerle evsel ve endüstriyel atık suların arıtıldığını ifade eden Erçin, "Gerek yüzölçümü gerekse nüfus olarak Kızıltepe ve Artuklu kentimizin en büyük ilçeleri. Kızıltepe'deki tesisimiz bu ilçe ile Artuklu ilçemizin yüzde 70'ini, Yeşilli'deki tesis de bu ilçe ile Artuklu'nun kalan yüzde 30'ununun tamamının evsel ve atık sularını arıtmaktadır. Her iki tesisimiz bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 9 milyon metreküp evsel endüstriyel atık su arıtımını tamamlamıştır. 2018 yılında hizmete alınan tesislerimiz bugüne kadar toplamda 170 milyon metreküp evsel ve atık su arıtımı yapmıştır." dedi.

Diğer ilçelere de arıtma tesisi kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Erçin, atık suların çevreye ve toprağa zarar verdiğini, yer altı suyuna karışarak kirlettiğini vurgulayarak, bu kapsamda kurulu tesislerin çevreye büyük katkı sağladığını belirtti.

"Çevreci tesislerimizde arıtılan sular çiftçilerimiz tarafından sulama suyu olarak değerlendirilmekte, böylece toprağa zarar vermemekte, yer altı suyunun kirletilmesinin önüne geçilmektedir." diyen Erçin, tesislerde yıllık ortalama 23 milyon metreküp evsel ve atık suyun arıtılıp temiz olarak çevreye deşarj edildiğini söyledi.

Erçin, şunları kaydetti:

"İki tesisimiz şu an Mardin'deki evsel ve endüstriyel atık suyun yüzde 55'inin arıtımını gerçekleştirmektedir. Mevcut tesislerimizin gerek altyapısı gerekse kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürmekte. Diğer ilçelerimize de arıtma tesisi kazandırılması için çalışmalar devam etmekte. MARSU olarak ilimizdeki tüm içme suyu altyapısını hem de arıtma tesisleri ile atık su altyapımızı iyileştirmeye, kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz."