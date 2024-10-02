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Avrupa’nın en büyük mikro granül gübre fabrikasını kurdu

Alarko Tarım Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Palmira Agro, Türkiye’nin ilk hibrid mikro granül gübre fabrikasını açtı. Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçen fabrika Avrupa’nın en büyük yeni nesil mikro granül gübre üretim tesisi olacak

02 Ekim 2024 | 21:36
Son Güncellenme: 02 Ekim 2024 | 22:00
Avrupa’nın en büyük mikro granül gübre fabrikasını kurdu

Alarko Tarım Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Palmira Agro, Türkiye’nin ilk hibrid mikro granül gübre fabrikasını açtı. Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçen fabrika Avrupa’nın en büyük yeni nesil mikro granül gübre üretim tesisi olacak. 8.300 metrekare kapalı alana ve dünyanın ilk hibrid üretim teknolojisine sahip yeni nesil mikro granül fabrikası faaliyetlerine yıllık 12 bin ton mikro granül gübre üretimi ve yüzde 30 oranında ihracat hedefiyle başlıyor.

Bir başlangıç gübresi olan mikro granül gübreler tohum, fide ve fidanların hayata daha güçlü bir biçimde başlamasını sağlıyor. Mikro granül gübreler, klasik gübre kullanımını dekar başına 10 kata kadar azaltıyor, bu sayede nakliye, depolama, işçilik, yakıt ve zaman anlamında da tasarruf sağlayarak üretim maliyetlerini 10 kata kadar aşağı çekiyor.

Hayata geçirilen hibrit CE sertifikalı çevreci teknolojiler sayesinde üretimde yüzde 65 oranında daha az enerji, yüzde 70 oranında daha az su kullanıyor. 1.200 kWp kapasiteli güneş enerji sistemi ise enerji tüketiminin yüzde 35’ini karşılıyor. Karbondioksit emisyonunda yüzde 65 oranında azaltımla Alarko Şirketler Topluluğunun 2050 Net-Sıfır emisyon hedefine anlamlı bir katkı sunuluyor.

Hedefi dünyanın en büyük 10 tarım şirketinden biri olmak

2028 yılına kadar modern seracılık, gübre, tohum ve gıda sektörlerinde devreye alacağı 1 milyar doların üzerinde yatırımla alanında dünyanın en büyük 10 tarım şirketinden biri olmayı hedefleyen Alarko Tarım Grubu, Türkiye’yi modern tarımda daha ileriye taşımak için kararlı adımlarına bir yenisini daha ekledi. Alsera şirketiyle bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük modern sera işletmecisi olan Alarko Tarım Grubu, şimdi de Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiği 20 milyon dolarlık yatırımla Palmira Agro şirketinin yeni nesil, inovatif mikro granül gübre fabrikasını faaliyete geçirdi. Türkiye’de üretim teknolojisiyle bir ilk olan fabrika, alanında Avrupa’nın en büyük üretim tesisi olacak. 

Alarko Tarım Grubu’nun Türkiye ve Kazakistan’daki sera yatırımları devam ederken iki yıllık bir çalışmanın sonuncunda hayata geçen, 8.300 metrekare kapalı alana ve dünyanın ilk hibrid üretim teknolojisine sahip yeni nesil mikro granül gübre fabrikası, faaliyetlerine yıllık 12 bin ton mikro granül gübre üretimi ve yüzde 30 oranında ihracat hedefiyle başlıyor.

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