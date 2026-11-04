Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarj istasyonları için yeni dönem başlıyor

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kurulun 10 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. (MAŞ) hakkında, Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) üzerindeki elektrikli araç şarj hizmeti pazarında uygulanan münhasırlık koşullarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan önaraştırma tamamlandı.

İncelemede, MAŞ'nin otoyol üzerindeki hizmet tesislerinde elektrikli araç şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi konusunda hissedarlarıyla bağlantılı şirketlere ayrıcalık tanıdığı ve rakip şarj ağı işletmecilerinin taleplerini reddettiği yönünde ciddi şüpheler ortaya çıktı.

Önaraştırma devam ederken MAŞ, rekabete ilişkin endişelerin giderilmesi amacıyla Kuruma taahhüt başvurusunda bulundu.

Şarj istasyonlarında eşit koşullar uygulanacak

Rekabet Kurulu, 15 Ekim 2026 tarihli toplantısında şirketin sunduğu taahhütleri, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte ve uygulanabilir bularak kabul etti. Taahhütlerin MAŞ açısından bağlayıcı hale getirilmesiyle önaraştırmanın sonlandırılmasına karar verildi.

Kabul edilen taahhütler kapsamında MAŞ, O-7 Otoyolu'nda faaliyet gösterdiği süre boyunca elektrikli araç şarj hizmetlerini belirli şirketlerle sınırlandıran özel anlaşmalar yapmayacak.

Şirket ayrıca şarj ağı işletmecileriyle imzalanacak sözleşmelerde proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşım oranı ve genel gider payı gibi ticari koşullarda ayrımcılığa yol açabilecek uygulamalardan kaçınacak.

Mevcut ve yeni şarj ağı işletmecilerine eşit ticari koşullar sağlanacak.

Başvuru süreçleri için süre belirlendi

MAŞ, O-7 Otoyolu'nda faaliyet göstermek isteyen şarj ağı işletmecilerine yönelik başvuru ve davet süreçlerinin hazırlıklarını, Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayacak. Başvuruların değerlendirilmesi ise en geç dört ay içinde sonuçlandırılacak.

Şirket, taahhütlere uyumun takip edilmesi amacıyla üç yıl boyunca altı ayda bir Rekabet Kurumuna bilgi verecek.

Kararla birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki elektrikli araç şarj hizmetleri pazarında rekabete ilişkin endişelerin giderilmesi ve tüketicilerin şarj hizmeti seçeneklerinin artırılması hedefleniyor.