Koronavirüs salgınıyla büyükşehirlerden kırsala göç artarken, yaşamını şehirde sürdürenlerin bir kısmı toprağa dönmeye ve buna uygun hobiler edinmeye başladı. Peki, balkonda sebze, meyve yetiştirirken nelere dikkat edilmeli? Balkonda domates, biber, çilek yetiştimek isteyenler öneriler:

Büyükşehirlere yakın bölgelerden aldıkları arazilere konteynır yerleştirerek buralarda tarım yapanların yanı sıra kentte yaşayıp bu imkanlara sahip olamayanlar da balkonlarında saksıda sebze ve çiçek yetiştirmeye yöneldi.

Beykoz’da çiftçilik yapan ve son 33 yıldır atalık tohumlardan fide üreten Acar Ailesi, 7 bin metrekarelik alanda aralarında domates, biber, patlıcan, salatalık, yeşillikler, karnabahar, brokoli ve lahana gibi kışlık sebzeler ile kavun, karpuz, çilek gibi yaz meyvelerinin bulunduğu 70-80 çeşit ürün yetiştirerek sürdürülebilir tarım yapıyor.

“Tercih edilecek ürünlere göre saksının derinliğine, genişliğine dikkat edilmeli”

Ahmet Acar, Kovid-19 salgınıyla hobi bahçelerine ve evlerin balkonlarında sebze yetiştiriciliğine ilginin arttığını dile getirerek, insanların bu dönemde toprakla uğraşarak güzel bir hobi edindiğini söyledi.

Peki balkonda sebze, meyve yetiştirirken nelere dikkat edilmeli? Acar, pazarlardan veya seralardan alınan fideleri yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

Balkonlarda da sebze yetiştiriciliği yapılabilir.

Verimli bir toprak ve doğru sulamayla balkonda, saksılarda yetiştirilecek ürünlerden verim alınabilir.

Tercih edilecek ürünlere göre saksının derinliğine, genişliğine dikkat edilmeli.

Toprak için de bahçe toprağının yanı koyun, keçi veya inek gübresi koyabiliriz. Su tutma kapasitesini artırmak için perlit veya vermikül katıp iyice harmanlayacağız.

Bu karışımla su payı bırakacak kadar saksıyı doldurup ekime hazır hale getireceğiz. Her fidenin belli bir büyüme, meyve verme periyodu var.

Domates, çiçek açtıktan 65 gün sonra kızarır.

Biberler 45-50 günde olgunlaşır. Derinliği ve kapasitesi küçük saksılara maydanoz, nane, roka, tere, reyhan gibi derin kökü olmayan yeşillikler ekilebilir.

Patlıcan, biber, domates, salatalık gibi bitkilerin ise derin ve büyük saksılara ekilmesi gerekiyor.”

Yeşilliklerin ekildiği derinliği az olan saksılarda, bitkilerin birer karış arayla dikilebileceğini kaydeden Acar, bu tür bitkilerin nemli toprağı sevdiğini, sulamanın da toprağın kuruma durumu kontrol edilerek haftada 2 veya 3 gün yapılması gerektiğini belirtti.

Acar, yeşilliklerin hasatlardan sonra hayvansal gübreleri sulandırarak güçlendirilebileceğine değinirken, aşırı sulamanın bitkileri çürütebileceği uyarısında bulundu.

“Çilek uygun şartlarda çok hızlı gelişim gösterir”

Kentte yaşayanların en fazla rağbet gösterdiği ürünlerin başında çileğin geldiğini belirten Acar, “Çilek, gübreli toprakları seviyor. Yeşillik ektiğimiz 30 santimetre derinliği olan saksılarda büyütebiliriz. Çilek çok yıllık bir bitkidir ve uygun şartlarda çok hızlı gelişim gösterir. Dönem dönem gübre şerbeti yaparak besleyebiliriz. Çilek çok fazla su sevmez. Aşırı sulandığında küflenip çürüyebilir. Haftada 2 gün sulamak yeterli olacaktır.” dedi.

Acar, çileğin meyve verdikten sonra kol atma yöntemiyle köklendiğini, bu kolların kesilmesi halinde çileğin yeniden çiçek açıp meyveye döneceğini söyledi.

Domates, biber… Balkonda sırık türler tercih edilmeli