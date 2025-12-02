Binlerce ton pancarla ekonomiye milyonluk katkı sağlanacak

Turgut Kızılkaya, A kotası olan 41 bin 510 ton civarında şeker üretimi gerçekleşeceğini kaydedip, "Halihazırda 337 bin ton bir pancar aldık. 3 bin ton pancarı da çiftçilerimiz teslim edecek. Bize tahsis edilen A kotası olan 41 bin 510 ton civarında şeker üretimimiz gerçekleşecek. Yaklaşık 1500 ton da C kotası şekeri elde edeceğiz. Bu süre zarfında yaklaşık 90 bin ton küspe elde etmiş olacağız. 12 bin tona yakın da melas üretimimiz olacak." dedi.