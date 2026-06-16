ARA
DOLAR
46,29
0,01%
DOLAR
EURO
53,79
0,20%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çanakkale tarımda rekora koşuyor: 58 üründe Türkiye’nin zirvesinde yer alıyor

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 içerisinde yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son Güncellenme:
Çanakkale tarımda rekora koşuyor: 58 üründe Türkiye’nin zirvesinde yer alıyor

Çanakkale, sahip olduğu tarımsal üretim gücü ve ürün çeşitliliğiyle Türkiye tarımındaki öncü konumunu sürdürüyor. 

1 Üst basamaklarda yer alıyor

Üst basamaklarda yer alıyor

2025 yılı TÜİK verilerine göre Çanakkale, 58 farklı tarımsal üründe üretim miktarı bakımından Türkiye' de ilk 10 arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Veriler incelendiğinde Çanakkale'nin birçok üründe ülke sıralamasında üst basamaklarda yer aldığı görülüyor.

2 Salçalık biberde de Türkiye birincisi

Salçalık biberde de Türkiye birincisi

Çanakkale; salçalık biber, şeftali, yem bezelyesi, hayvan yemi bakla ve yemeklik kuru bakla üretiminde Türkiye birincisi oldu.

3 Çavdar yeşil otta Türkiye ikincisi

Çavdar yeşil otta Türkiye ikincisi

Yem bitkileri üretimindeki güçlü yapısıyla da dikkat çeken Çanakkale, çavdar yeşil ot, yulaf yeşil ot, sorgum, İtalyan çimi, silajlık soya, şaraplık üzüm, hünnap ve muşmula üretiminde Türkiye ikinciliğini elde etti.

4 Nektarin üretiminde Türkiye üçüncüsü

Nektarin üretiminde Türkiye üçüncüsü

Meyvecilik ve alternatif ürünlerde de önemli bir üretim merkezi olan ilimiz, nektarin, kiraz, armut, kuşkonmaz ve yem şalgamı üretiminde Türkiye üçüncüsü sırada olarak yer aldı.

5 Çeltikte üretim kapasitesi dikkat çekiyor

Çeltikte üretim kapasitesi dikkat çekiyor

Çanakkale'nin öne çıkan ürünlerinden olan çeltik ve çilekte de üretim kapasitesi dikkat çekiyor. Yaklaşık 110 bin dekar alanda çeltik, 17 bin dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirilen Çanakkale; çeltik, çilek, ayva, kuru bezelye, buğday otu ve arpa otu üretiminde Türkiye dördüncüsü oldu.

6 Çanakkale ilk 10'da

Çanakkale ilk 10'da

Bunun yanı sıra Çanakkale; badem, ceviz, yağlık ayçiçeği ve sofralık domates üretiminde Türkiye 5'incisi, elma üretiminde Türkiye 6'ncısı, erik ve biber üretiminde Türkiye 7'ncisi, yağlık zeytin ve zeytinyağı üretiminde ise Türkiye 8'incisi konumunda bulunuyor.

7 Verimli topraklar sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor

Verimli topraklar sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor

Çanakkale'nin tarımsal üretimde elde ettiği bu başarı, verimli toprakları, uygun iklim şartları, modern üretim teknikleri ve üreticilerimizin özverili çalışmaları sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor. 

8 Ülkemizin gıda arz güvenliğine önemli katkılar sunuyor

Ülkemizin gıda arz güvenliğine önemli katkılar sunuyor

Meyvecilikten tarla bitkilerine, yem bitkilerinden endüstri bitkilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiren Çanakkale, ülkemizin gıda arz güvenliğine ve tarımsal ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Elde edilen veriler, Çanakkale'nin Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olma özelliğini bir kez daha ortaya koyuyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL