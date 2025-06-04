ARA
DOLAR
39,14
-0,03%
DOLAR
EURO
44,81
0,67%
EURO
GRAM ALTIN
4231,67
0,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
9335,36
0,63%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Tarım
  • ÇAYKUR Kurban Bayramı çay alım takvimini açıkladı

ÇAYKUR Kurban Bayramı çay alım takvimini açıkladı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı'nın ilk günü hariç yaş çay alımı yapılacak.

04 Haziran 2025 | 11:45
ÇAYKUR Kurban Bayramı çay alım takvimini açıkladı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlatılan birinci sürgün yaş çay alımlarının, tüm fabrikalar maksimum kapasitede çalıştırılarak devam ettiği belirtildi.

Son günlerde, özellikle Kurban Bayramı öncesi çay hasadını sona erdirme eğilimi taşıyan üreticilerin oluşturduğu yoğunluktan istifade ederek kıymetli ürünün değerini düşürme çabası içerisinde olanların varlıklarının gözlemlendiği, bu nedenle de bazı hususların yeniden hatırlatılması ihtiyacı hissedildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu türden yoğunlaşmanın olduğu ortamlarda üreticilerimizin zarar görmesi kaçınılmazdır. Ürünleriniz halen tazeliklerini korumakta olup, yoğunluk sebebiyle düşürülen fiyatların siz değerli üreticilerimize oluşturduğu kayıplar, dalındayken olmasından korktuğunuz kayıplardan çok daha fazladır. Süreci zararsız bir şekilde atlatmanın yolu ise sabırla hareket etmekten geçmektedir. Ürünlerinizi sağlıklı bir şekilde teslim alabilmek için Kurban Bayramı vecibelerimizi gerçekleştireceğimiz bayramın birinci günü haricinde diğer tüm günlerde alım yapmaya devam edeceğiz. Fabrikalarımız ise bu süreçte aralıksız bir şekilde üretim yapmaya devam edecektir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 4233,68 0,31%
  • ALTIN ONS 3364,53 0,33%
  • BIST 100 9327,37 0,54%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,953 0,047%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37144 -0,04409%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,46 -0,5132%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1384 -0,0278%
  • EURO/DOLAR 1,139 0,1693%
  • EURO/TURK LIRASI 44,801 0,6548%
  • STERLIN/DOLAR 1,35317 0,10875%
Borsa Haberleri
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL