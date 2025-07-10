Çeşme Boğazı'nda özel operasyon: Türk balıkçılar orkinosları dalgalarla boğuşarak getirdi

Orkinos, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kota çerçevesinde avlanıyor. Japonların çiğ balık eti ve pirinç kullanarak yaptığı suşinin ham maddesi olan orkinos, zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik süreci sonrası mutfaklara giriyor.

Malta ile Tunus arasındaki uluslararası sularda kota kapsamında belirlenen miktarda orkinosları canlı şekilde kafeslere alan Türk balıkçılar, balıkları taşıyan kafesleri Akdeniz'den Ege'ye ulaştırmak üzere yaklaşık 30-35 gün süren sabit hızda bir deniz yolculuğuna başlıyor.

Balıkların sağlığı için kafesler sabit hızda çekilirken, teknelerin makineleri yol boyunca hiç durdurulmuyor.

Yolculuk boyunca rüzgar, dalga ve akıntılarla mücadele eden balıkçıların, en çok zorlandıkları bölge olan Çeşme Boğazı'ndan geçişte de özel önlemler aldı.