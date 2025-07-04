ARA
DOLAR
39,86
0,10%
DOLAR
EURO
46,98
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
4274,51
0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
10275,75
0,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çiftçilere 345 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 344 milyon 877 bin 943 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

04 Temmuz 2025 | 15:41
Çiftçilere 345 milyon TL destek

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "344 milyon 877 bin 943 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, besilik erkek sığır (karkas) desteği için 249 milyon 868 bin 100 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 95 milyon 9 bin 843 lira ödenecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}