Çiftçilerin su kullanım bedelinde yüzde 50 indiriminin şartları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile üreticilerin su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararlaştırılmıştı.

Tebliğle de sulama birlikleri ile kooperatiflerince işletilen sulama sahalarında bu yıl tarımsal üretim yapan çiftçilerin su kullanım hizmet bedellerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, destekten yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve destekleme ödemesine esas veriler ile ÇKS sistemindeki verilerin uyumlu olması şartları aranacak.

Sulama birliklerine kayıtlı üreticilerin, üretim sezonunda su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sinin tamamını dönemi içerisinde ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sinin sulama birliği hesabına aktarılmasını sağlamak için düzenlenen muvafakatname ile birliğe başvurmuş olması gerekecek.

Sulama kooperatifine kayıtlı üreticilerin de üretim sezonunda su kullanım hizmet bedelinin tamamını dönemi içerisinde sulama kooperatiflerince ilan edilen ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin tamamının ödendiğine dair üretici adına düzenlenmiş belgelerle kooperatife müracaat etmiş olması şartı aranacak.

Bakanlık ödeme yapacak

Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50'si için hazırlanan icmaller, ödenmek üzere haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarının ilk haftası içinde Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde ödemeleri yapacak.

Ön yüklemeli ve peşin ödemeli elektronik kartlı sayaç kullanımlarına, sulama birliği veya sulama kooperatifi tarafından sulanan bitkinin, birim alana çiftlik sulama suyu ihtiyacına göre belirlenecek bitki sulama suyu ihtiyacına göre hesaplanan miktardan daha fazla su yüklemesi yapılmayacak.

Çiftçinin peşin ödemelerinde, su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'si su kullanıcısı üretici tarafından sulama birliğine ödenecek ve ödenen bu miktar Bakanlık tarafından sulama birliğine üreticiler adına yapılacak ilk ödeme taksitinin icmalinde yer alacak. Sulama birliğince sonradan yapılan ölçüm çalışmalarıyla tahakkuk eden su kullanım hizmet bedelinin fazla ya da az olma durumuna göre mahsuplaşma işlemi yapılacak.

İl veya ilçe müdürlükleri, kontrol, askı, itiraz ve değerlendirme süreçleri bittikten sonra icmalleri onaylayarak 17 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderecek.

Su kullanım hizmet bedeline ilişkin 31 Aralık 2023 tarihine kadar oluşabilecek ödeme talepleriyle ilgili olarak icmal, askı, kontrol ve onay süreçleri ilgili birimlerince belirlenip, gerekli iş ve işlemler yapıldıktan sonra onaylanarak 9 Şubat 2024 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderilecek.

Bu desteğe başvuran çiftçi, destek ödemesinin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılmasını kabul edecek. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.