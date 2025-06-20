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Dev işletmenin hasadı 184 biçerdöverle yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 484 bin dekarlık alana ekilen buğdayın hasadı, 184 biçerdöverle gerçekleştiriliyor.

19 Haziran 2025 | 13:11
Son Güncellenme: 19 Haziran 2025 | 13:50
Dev işletmenin hasadı 184 biçerdöverle yapılıyor

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasının yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fiğ, bezelye ve fıstık gibi ürünler de yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan buğday hasadı, 184 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçinin katkısıyla sürüyor. Hasadın temmuz ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

‘BU YIL 200 BİN TON MAHSUL BEKLİYORUZ’

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Kadir Koşar, işletmelerinin 1 milyon 633 bin dekar alanla dünyanın tek parça halinde işletilen en büyük tarım alanı olduğunu söyledi.

İşletmede güzlük ekilişi yapılan fiğ, mercimek ve arpa hasadını tamamladıklarını dile getiren Koşar, 484 bin dekar alana ekilmiş olan buğdayın hasadına devam ettiklerini belirtti.

Koşar, iki vardiya halinde gece yarısına kadar süren çalışmalarda 5 ekmeklik ve 5 makarnalık buğday çeşidinin hasadını sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İşletmemizde şu an hasat faaliyetimiz gece gündüz hummalı bir şekilde tane kaybını en aza indirmek amacıyla teknik personelimiz ve işçilerimiz vasıtasıyla devam etmektedir. Elde edeceğimiz ürünleri temiz, sertifikalandırılmış, hastalıklardan ari bir şekilde paketleyerek çiftçilerimize ulaştıracağız. Bu sene 200 bin ton buğday elde etmeyi planlıyoruz. Hasat sürecini 15 gün içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz."

Bu yılki verimin geçmiş yıllara göre gayet iyi olduğunu belirten Koşar, "Mevsimsel olarak son dönemlerde serin bir dönem geçtiğinden dolayı dane doldurma, dane iriliği ve verim açısından yüksek bir rekolte beklemekteyiz." dedi.

 


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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
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