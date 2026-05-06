Doğanın mücevheri koruma altında: Baskil'in "Ağlayan Gelini" kayıt altında. Cezası 487 Bin 338 TL

Dünyada yalnızca Elazığ'ın Baskil ilçesinde yetişen ve koruma altında olan "Baskil Ters Lalesi" için uygulanan cezai yaptırımlar 2026 yılında yeni seviyesine ulaştı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu endemik türü kopararak biyolojik çeşitliliğe zarar verenlere, çevre kanunu kapsamında 487 bin 338 TL idari para cezası uygulanıyor.
1 Baskil Ters Lalesi Çevre Kanunu kapsamında koruma altında
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuluşağı köyü Selil Dağı ve 2 bin 17 rakımlı Haroğlu Dağı gibi çok kısıtlı alanlarda yetişen Baskil Ters Lalesi (Fritillaria Baskilensis), 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında koruma altında bulunuyor.
2 Dünyada sadece bu bölgede yetişiyor
Bilim dünyasına 1998 yılında kazandırılan ve dünyada sadece bu bölgede görülen Baskil Ters Lalesi, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik en yüksek ceza diliminde yer alan bitkiler arasında yer alıyor.
3 Ceza miktarı, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncelleniyor
Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve bu nadir türü doğal ortamından koparmak suçundan uygulanan ceza miktarı, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncellenerek uygulanıyor.
4 Toplanması ve ihracı yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili tebliğleri uyarınca, dünyada sadece bu bölgeye has olan çiçek soğanlarının doğadan toplanması ve ihraç edilmesi yasaklandı.
5 İlçenin en önemli sembollerinden biri
Bu yıl mevsimsel şartlar nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak çiçek açan Baskil Ters Lalesi, ilçenin en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.