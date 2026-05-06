ARA
DOLAR
45,22
0,00%
DOLAR
EURO
53,23
0,59%
EURO
ALTIN
6742,94
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Doğanın mücevheri koruma altında: Baskil'in "Ağlayan Gelini" kayıt altında. Cezası 487 Bin 338 TL

Elazığ’ın Baskil ilçesine has bir tür olan ve nesli tükenme riski taşıyan Baskil Ters Lalesi'ni korumak için caydırıcı önlemler artırıldı. 2026 yılı güncel düzenlemelerine göre, bu endemik bitkiye zarar veren veya koparan kişilere, 487 bin 338 TL idari para cezası verilecek.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Doğanın mücevheri koruma altında: Baskil'in "Ağlayan Gelini" kayıt altında. Cezası 487 Bin 338 TL

Dünyada yalnızca Elazığ'ın Baskil ilçesinde yetişen ve koruma altında olan "Baskil Ters Lalesi" için uygulanan cezai yaptırımlar 2026 yılında yeni seviyesine ulaştı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu endemik türü kopararak biyolojik çeşitliliğe zarar verenlere, çevre kanunu kapsamında 487 bin 338 TL idari para cezası uygulanıyor.

1 Baskil Ters Lalesi Çevre Kanunu kapsamında koruma altında

Baskil Ters Lalesi Çevre Kanunu kapsamında koruma altında

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuluşağı köyü Selil Dağı ve 2 bin 17 rakımlı Haroğlu Dağı gibi çok kısıtlı alanlarda yetişen Baskil Ters Lalesi (Fritillaria Baskilensis), 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında koruma altında bulunuyor.

2 Dünyada sadece bu bölgede yetişiyor

Dünyada sadece bu bölgede yetişiyor

Bilim dünyasına 1998 yılında kazandırılan ve dünyada sadece bu bölgede görülen Baskil Ters Lalesi, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik en yüksek ceza diliminde yer alan bitkiler arasında yer alıyor.

3 Ceza miktarı, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncelleniyor

Ceza miktarı, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncelleniyor

Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve bu nadir türü doğal ortamından koparmak suçundan uygulanan ceza miktarı, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncellenerek uygulanıyor.

4 Toplanması ve ihracı yasaklandı

Toplanması ve ihracı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili tebliğleri uyarınca, dünyada sadece bu bölgeye has olan çiçek soğanlarının doğadan toplanması ve ihraç edilmesi yasaklandı.

5 İlçenin en önemli sembollerinden biri

İlçenin en önemli sembollerinden biri

Bu yıl mevsimsel şartlar nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak çiçek açan Baskil Ters Lalesi, ilçenin en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

6 Hüznün sembolü olarak da biliniyor

Hüznün sembolü olarak da biliniyor

Aynı zamanda hüznün sembolü olarak da bilinen ve baharın da habercisi olan bu endemik tür, bölgeye düzenlenen bir doğa yürüyüşü sırasında Aygün Çam tarafından kayıt altına alınmıştı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL