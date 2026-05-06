OpenAI davasında gerilim tırmanıyor! Brockman’dan Musk hakkında şok ifade: Bana vuracağını sandım

Elon Musk ile OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman arasındaki hukuk mücadelesi, Mayıs 2026 itibarıyla mahkeme salonunda oldukça gergin bir boyuta taşınmış durumda. Brockman, 2017 yılında Elon Musk ile yaptıkları ve dönüm noktası niteliği taşıyan o meşhur toplantıyı jüriye anlattı.

BBC'de yer alan habere göre; Musk’ın OpenAI üzerindeki kontrolünü artırma talebini reddettiklerinde ortamın aniden gerildiğini belirten Brockman, davanın ikinci haftasında jüriye yaptığı açıklamada Musk'ın tepkisini şu çarpıcı sözlerle ifade etti:

"Ruh hali bir anda değişti. Aslında o an bana vuracağını (fiziksel şiddet uygulayacağını) sandım."

Musk'ın şirketi kendi kontrolü altına alma talebinin reddedildiği o anlarda ruh halinin aniden değiştiğini belirten Brockman, milyarder iş insanının o an kendisine fiziksel şiddet uygulayacağından korktuğunu ifade etti.

Bu gerilimin ardından Musk’ın toplantıyı terk ettiğini ve 2015 yılındaki kuruluşundan beri OpenAI’ye sağladığı fonları kesme kararı aldığını söyleyen Brockman, Musk’ın şirketten ayrılma sürecine dair detaylar paylaştı.

"En başından beri haberi vardı"

İfadesinde, Musk’ın ayrılmadan önce kendisini ve diğer kurucu ortak Ilya Sutskever’i ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini, hatta OpenAI’yi kâr amacı güden geleneksel bir işletmeye dönüştürme planlarından en başından beri haberdar olduğunu savundu. Bu savunma, OpenAI’nin kuruluş amacından saptığını iddia eden Musk’ın tezlerine karşı stratejik bir karşı hamle olarak görüldü.

Duruşmada ayrıca Musk’ın özel hayatı ile OpenAI arasındaki bağlar da gündeme geldi. Brockman, Musk’ın çocuklarının annesi ve eski yönetim kurulu üyesi Shivon Zilis ile olan süreci anlattı. Zilis’in ikiz bebek sahibi olacağını kendisine söylediğini ancak babanın Musk olduğunu basından öğrendiğini belirten Brockman, o dönem Zilis’in bu durumun tüp bebek yöntemiyle gerçekleştiğini ve Musk ile ilişkisinin tamamen platonik olduğunu söylediğini aktardı. OpenAI yönetiminin, Musk ile yollar ayrıldıktan sonra bile Musk ile olan anlaşmazlığı dengeleyebileceği düşüncesiyle Zilis’e güvenmeye devam ettiği belirtildi. Zilis, ancak Mart 2023’te Musk’ın rakip şirket xAI’yi kurmasıyla görevinden ayrılmıştı.

Musk şirketten ayrıldıktan sonra Zilis'in OpenAI ile yıllarca süren ilişkisi hakkında sorulan bir soruya Brockman şu yanıtı verdi: "Elon ile olan anlaşmazlığı kontrol altında tutacağına inandık."