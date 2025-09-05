Doğaya saygı, ekonomiye katkı: Adana'da örnek bir proje

Kuruyan ağaçları kaderine terk etmek yerine ekonomiye kazandırmak amacı güttüklerini belirten Şahin, "Ağaçlara şekil verip peyzaj sektörüne uygun hale getiriyor, ardından satışa sunuyoruz. Daha yeşil bir doğa için sürekli mücadele ediyoruz." dedi.

Şahin, hazırladıkları ürünlere ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek, şöyle konuştu: