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  • Drone ile ekim yapıyorlar... 50 dekara yakın alan böyle işlendi

Drone ile ekim yapıyorlar... 50 dekara yakın alan böyle işlendi

Pirinç üretimiyle öne çıkan Osmancık'ta dronla çeltik ekimi yapılıyor. Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik ekimi başladı.

29 Mayıs 2025 | 09:39
Drone ile ekim yapıyorlar... 50 dekara yakın alan böyle işlendi

Tarlalarını Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, ardından traktörlerle düzledikleri arazilerinde çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor. Bazı çiftçiler zaman ve maliyetten tasarruf amacıyla çeltik ekimini dron ile yapıyor.

 

Çeltik üreticilerinden Şeref Keskin, AA muhabirine, 50 dekara yakın alanda çeltik ekimi yaptıklarını ve bu yıl dron ile ekimi tercih ettiklerini söyledi.

Çeltik ekim işini ailesinden devraldığını ve yörenin tescilli çeltik çeşidi olan Osmancık 97 çeltiğini tercih etiğini belirten Keskin, "Ektiğimiz çeltik cinsi Osmancık 97'dir. Bunu da ekmemizin sebebi verimin yüksek olması, randımanın yüksek olması, uzun deneli pilavlık olması ve olgunlaşma döneminde rüzgar ve yağmurlara karşı sapının dayanıklı olup yatmamasıdır. Bundan dolayı bu cinsi tercih ediyoruz." dedi.

 

Çeltik ekiminin kazançlı olduğu kadar meşakkatli ve masraflı olduğuna işaret eden Keskin, "Çeltik mayıs ayı içinde ekilir, ekim ayı içinde hasadı yapılır. Beş aylık süre içinde yetişen bir ürünümüzdür. Verimi yüksektir ancak masrafı da ağırdır." diye konuştu.

Lezzeti ve aroması nedeniyle ev hanımlarının Osmancık pirincini tercih ettiğini dile getiren Keskin, "Osmancık pirincini ekmemizin sebebi uzun tane pilavlık olmasındandır. Kızılırmak'ın bereketli ve alüvyonlu sularıyla lezzetli bir tada sahip, damak tadı güzeldir. Pilavı daha tane tane güzel olur. Ev hanımlarının tercihidir." ifadelerini kullandı.

 

Keskin, geçen yıl rekoltenin iyi olmasına rağmen randımanın düşük olduğunu, bu yıl da pirincin kalitesinin iklim şartlarına göre hasat zamanı belli olacağını sözlerine ekledi.
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Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
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Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
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