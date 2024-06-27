ARA
Bist 100
10663
1,68%
Bist 100
Dolar/TL
32,8394
-0,0107%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2781
0,4551%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0713
0,2996%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2458,74
1,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Endişelendiren görüntü

Tunca Nehri'nin yağış azlığı ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle düşen debisi, nehirden sulama yapan çeltik üreticilerini olumsuz etkiliyor.

27 Haziran 2024 | 15:21
Endişelendiren görüntü

DSİ'nin ölçümlerine göre debisi saniyede 2 metreküp olan Tunca, bazı kesimlerde daha düşük seviyede akmaya başladı.

Edirne'nin özellikle nehre yakın köylerindeki üreticiler, suyu seven çeltiklerini sulamada güçlük yaşıyor.

Tunca Nehri kenarındaki Avarız köyünün sakinlerinden Adil İğidi, AA muhabirine nehirdeki suyun az olmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Kış kuraklığı nedeniyle ürünlerin daha fazla suya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken İğidi, "Nehrin bazı yerlerinden neredeyse su geçmiyor. Bulgaristan'la görüşülüp su salınması için adımlar atılmalı." dedi. Bir başka üretici Emre Çetin de suyun azlığı dolayısıyla verim kaybı yaşayacaklarını belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2458,74 1,32%
  • ALTIN ONS 2329,25 1,35%
  • BIST 100 10663 1,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,513 -0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36898 -0,00767%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,5 -1,004%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8394 -0,0107%
  • EURO/DOLAR 1,0713 0,2996%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2781 0,4551%
  • STERLIN/DOLAR 1,2655 0,269%
Borsa Haberleri
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
GERİ
İLERİ
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL