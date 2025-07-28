Erzincanlı genç girişimciden örnek proje: 24 dönümde seralardan kuzulara, GES'ten karpuz tarlasına tam entegre üretim

Uysal, üretime devam edip seranın yanında 10 dönümlük alanda karpuz yetiştirdiklerini belirtti.

Genç girişimcilere tavsiyede bulunan Uysal, "Burada üreticilik yaparak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Benim gençlere tavsiyem, rekabetin az olduğu sektörlere yönelmeleri. Siz ne yapmak istediğinize karar verin, hedef koyun, yola çıkın, bununla alakalı devletimiz gereken her şeyde yardımcı oluyor. Yaptığım işletmeyi tabi ki büyütmeyi düşünüyorum. Öncelikle bunun peşine topraksız tarım serası kuracağız." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz, üretmek isteyen herkesin arkasında duruyor"

Ömer Uysal'ın babası Kemal Uysal da (51) küçük yaştan beri tarımsal faaliyetlerle uğraştığını ve yatırımlar için oğlu ile planlama yaptığını anlattı.

Sera için TKDK destekleri, ahır kısmında bakanlığın yüzde 50 hibesinden faydalandıklarını, GES'i ise kendi kaynaklarıyla yaptıklarını belirten Uysal, şunları kaydetti: