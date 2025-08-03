Erzurum'a "Altın Depo" geliyor, kaybolan patates hasadı geri dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Erzurum için yatırım desteği vereceği 4 alandan biri olan lisanslı depoculuk oldu.

Ovada, KUDAKA desteği ile kurulacak olan depolar, bölgede tarım yapanların sayısının artması, tarım ekonomisini güçlendirmesi ve stratejik alanda da Erzurum'u daha önemli bir kent olarak dönüştürmesi bekleniyor.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun özellikle Pasinler ve Horasan ilçelerindeki çiftçiler için önemli bir ihtiyaç olduğunu çünkü bölgede ciddi bir tarımsal üretimin yapıldığını söyledi.

Çiftçilerin en büyük şikayetlerinden birinin lisanslı depoculuk eksikliği olduğuna dikkati çeken Güven, depo imkanı olmadığı için ürünlerin bir an önce satmak zorunda kalındığını, bunun da fiyatlama noktasında sorunlar oluşturduğunu kaydetti.