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Geçen yıl 650 milyon lira kazandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te trüf mantarının ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

13 Haziran 2025 | 04:48
Geçen yıl 650 milyon lira kazandırdı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait trüf mantarı verilerine ilişkin paylaşım yapıldı. Yeşil vatanın saklı cevherinin trüf mantarı olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Doğal zenginliğimiz olan trüf, hem biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor hem de kırsal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlıyor." ifadesini kullanıldı. Paylaşımda, Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulduğu belirtildi.

2024'te 79 ton trüf mantarı üretildiği belirtilen açıklamada, "650 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı. 5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması ve farkındalık eğitimi verildi." değerlendirmesinde bulunuldu. Paylaşımda, II. Trüf Ormanı Eylem Planı kapsamında 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar da yer aldı.

Trüf mantarı nedir?

Trüf mantarı, bütün gelişim safhalarını toprak altında tamamlayan, spor taşıyan, patatese benzeyen yer altı mantarının meyvesi kabul edilen yapıya verilen isim. Türk Tarım'a göre toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesi olan trüf, dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını artırıyor. Trüf: tadı, kokusu ve aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından biliniyor.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
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