Gizli hazine ortaya çıktı: Topraktan sofraya, şerbetten sabuna... Arapgir 'Mor Reyhanı'

"Her geçen gün ürün yelpazemiz genişliyor"

Cömertoğlu, ilçenin doğasından dolayı reyhanın daha da aromalı olduğunu belirtti.

Çiftçilerin de üretimde çok emek verdiğini anlatan Cömertoğlu,"Her geçen gün ürün yelpazemiz genişliyor, pazarımız genişliyor, üreticimize daha çok pay aktarıyoruz. Kilogram başına yaşta 30 lira alım garantili çalışıyoruz. Taban fiyat dolayısıyla yüksek bir fiyat bitki kategorisinde ama buna göre düşük bir fiyat. İnşallah piyasamız daha da artar. Daha istediğimiz yere gelir. Her taraf reyhan olur, üzüm olur." dedi.