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Görüntü Konya'dan: Her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde

Konya'dan çarpıcı görüntüler...

31 Temmuz 2024 | 12:07
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 12:10
Görüntü Konya'dan: Her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesinde her biri 365 dekarlık 78 dairesel tarla, üzerinde ekili ürünlerle sarıya büründü. Peki, sistemin özelliği ne? İşte paylaşılan bilgiler:

1 NELER ÜRETİLİYOR?

NELER ÜRETİLİYOR? Kadınhanı ilçesindeki Altınova Tarım İşletmesinde 310 bin dekar arazide buğday, arpa, yağlık ayçiçeği, yonca, fiğ, korunga ile yem bitkisi üretimi yapılıyor.

2 Center Pivot Robotik Sulama Sistemi

Center Pivot Robotik Sulama Sistemi Modern ve teknolojik ekipmanların kullanıldığı işletmede, özel sektör işbirliği kapsamında tohumluk ayçiçeği ve patates üretimi de gerçekleştiriliyor. İşletmede her biri 50 futbol sahası büyüklüğündeki, "Center Pivot Robotik Sulama Sistemi"ne göre ekili 78 dairesel tarlada, hasadı yapılan hububat başta olmak üzere yağlık ayçiçeği ile yem bitkileri yetiştiriliyor.

3 HAREKETLİ ROBOTİK SULAMA SİSTEMİ VAR

HAREKETLİ ROBOTİK SULAMA SİSTEMİ VAR Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı 6 dairesel tarlada açan ayçiçekleri, güzel görüntü oluşturuyor.

4 SİSTEMİN ÖZELLİĞİ NE?

SİSTEMİN ÖZELLİĞİ NE? Altınova TİGEM Bitkisel Üretim Şube Şefi Serdar Baki, AA muhabirine, işletmedeki 33 bin 915 dekar arazinin sulandığını söyledi. Modern sulama sistemlerinin kullanıldığını anlatan Bakir, "Center pivot sulama sisteminin en önemli özelliği uzaktan kumanda edilerek istenilen zamanda sulamayı başlatıp durdurabiliyoruz ve uygulanacak olan su miktarı, bitki su ihtiyacı doğrultusunda ayarlanabiliyor. Bu sistemle, uygulanan suyu bitki daha etkin kullanmakta ve sistemin çalıştırılması için çok az işçilik gerekmektedir." diye konuştu.

5 6 TARLADA YAĞLIK AYÇİCEĞİ ÜRETİMİ YAPILIYOR

6 TARLADA YAĞLIK AYÇİCEĞİ ÜRETİMİ YAPILIYOR Baki, 6 tarlada yağlık ayçiçeği üretimin yapıldığını belirterek, "Tarlalar çiçek açtı, renk cümbüşü oluştu. Yağlık ayçiçeğinde dekarında 500 kilogram rekolte bekliyoruz. Her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde 365 dekarlık toplamda 78 dairesel tarlamız bulunuyor." dedi.
Fotoğraflar: Serhat Çetinkaya/AA
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SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
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Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
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