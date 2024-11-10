GROWTECH.ANTALYA, 20-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

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“23. GROWTECH.ANTALYA

Global Tarım Sektörünü Buluşturmaya Hazırlanıyor”



Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı GROWTECH.ANTALYA, 20-23 Kasım tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, sektörün geleceğine yön verecek yenilikleri, teknolojileri ve sürdürülebilir çözümleri bir arada keşfetme ve sergileme fırsatı sunacak.

GROWTECH. ANTALYA ile sektörün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Fuar Direktörü Engin Er: “Yolculuğuna yaklaşık 24 yıl önce bölgesel bir etkinlik olarak başlayan GROWTECH.ANTALYA bugün, örtü altı tarım sektörünün en büyük ve prestijli uluslararası fuarı olarak kabul ediliyor. Bu köklü başarının da rehberliğiyle, her yıl geliştirdiğimiz dev etkinliğimiz; dünyanın önde gelen sektör liderlerini bir araya getirerek, tarım sektörünün hem bugününü hem de geleceğini konuşmak için önemli bir platform sunuyor. Bu sene 23. kez düzenlenecek olan fuarımız, tarım teknolojileri, sera ekipmanları, tohumculuk, gübre, sulama sistemleri ve biyolojik mücadele yöntemleri gibi geniş bir yelpazede en yeni gelişmeleri sergileme potansiyelini sürdürecek ve sektörünün en gözde buluşmalarından biri olmaya devam edecek” ifadelerinde bulundu.

Uluslararası Katılımda Rekor Büyüme

Geçtiğimiz yıl 125 ülkeden yaklaşık 50 bin uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan GROWTECH.ANTALYA, 27 ülkeden 598 uluslararası katılımcıyı da misafir etti. Çin, Almanya, İspanya, Hollanda ve Güney Kore gibi ülkeler pavilyonlarıyla önemli ticari anlaşmalara imza attı.

Bu yıl ise fuarın ulusal ve uluslararası ziyaretçi sayısındaki artışla birlikte, tarım sektörüne kazandırdıkları ivmeye dikkat çeken GROWTECH.ANTALYA Fuar Direktörü Engin Er: “Bu yıl katılımcılarımızın %40’ı uluslararası firmalardan oluşuyor, 125'ten fazla ülkeden de ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Almanya, Hollanda, İspanya ve Güney Kore pavilyonları bu yıl da en yeni teknolojilerini sergilemek üzere fuarda yer alacak. Çin bu sene de yoğun bir ilgi gösterdi ve en yüksek katılım rakamı olan 97 firma ile aramızda olacak. Öte yandan, Hindistan pavilyonuyla da yeni bir dönemin kapılarını araladık. Gelecek yıllarda da mevcut iş birliklerini güçlendirmeye ve yeni iş birliği olanaklarımızı değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Her geçen yıl daha güçlü adımlar atarak, bu tabloyu başarıya taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Zengin etkinlik programı sunacak



Tarım sektörünün geleceğini şekillendiren uluslararası bir buluşma noktası olarak, sektördeki dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan fuar, sektör bilincinin artmasına katkıda bulunacak uluslararası panellere ve konferanslara da ev sahipliği yapacak. Panel ve konferanslarda, tohum, sera, bitki besleme, bitki koruma, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği, tarımsal inovasyonlar ve tarım politikaları gibi konular, güncel eğilimler ve küresel perspektifler doğrultusunda ele alınacak. Alanında uzman kişiler, tarımsal üretim süreçlerindeki yenilikleri, iklim değişikliğinin etkilerini ve tarımsal kalkınma projelerini değerlendirecek.



“GROWTECH.ANTALYA Tarım Sohbetleri” bu yıl Mine Ataman iş birliğiyle "Sürdürülebilir Yaşam Hakkı için Tarım" temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, tarımsal bilimin geleceğine yön verecek konular tartışılacak.

GROWTECH.ANTALYA ayrıca, Antalya Teknokent, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) iş birliğiyle 8. kez düzenlenecek “Bitki Islahı Proje Pazarı”na da ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında; Ar-Ge'ye dayalı yüksek katma değerli üretim teşvik edilecek.

Fuar ayrıca, imza etkinlikleri arasında yer alan “ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri” ile sektördeki yenilikçi firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını değerlendirerek tarım teknolojilerinde sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaşmasına destek verecek.

Sürdürülebilirlik Programı

Sürdürülebilirlik, tarım sektörü için giderek daha önemli hale gelirken, GROWTECH.Antalya bu alandaki katkılarını da artırıyor. Fuarın kapsamlı programında yer alan uluslararası konferanslar, katılımcılara yeni bilgi ve bakış açıları sunarak, sektörel farkındalık ve sorumluluğun artırılmasına da önemli bir katkı sağlıyor. Fuar Direktörü Engin Er, bu konuda katılımcıları teşvik etmek için bir dizi sürdürülebilirlik odaklı uygulamayı da hayata geçirdiklerini belirtti. Er, "Katılımcılarımızın çevre dostu stantlar kullanarak, stand tasarımlarını tekrar kullanılabilir şekilde planlamalarına önem veriyoruz. Stantlarında enerji tasarruflu LED aydınlatma kullanmalarını ve gün sonunda elektrikli ürünleri kapatmalarını istiyoruz. Kâğıt broşürlerin kullanımını azaltmak amacıyla dijital platformları tercih etmelerini destekliyoruz; baskı gerektiğinde ise geri dönüşümlü ve sürdürülebilir sertifikalı kağıtlar kullanmalarını öneriyoruz. Promosyon ürünlerinde ise çevresel özelliklere sahip, uzun ömürlü ve yerel tedarikçilerden temin edilen ürünleri tercih etmelerini teşvik ediyoruz."

Tarım Sektörüne İstihdam Desteği de Sağlıyor

Sadece fuar sürecinde değil, yıl boyunca tarım sektörüne katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren GROWTECH.Antalya, nitelikli iş gücü yetiştirme konusuna da odaklanıyor. Bu kapsamda, İŞKUR Antalya ile yapılan iş birliği sayesinde fuarda, tarım alanında kariyer yapmak isteyen kişiler ile sektör profesyonellerini bir araya getirecek bir platform oluşturulacak. Fuarda yer alacak İŞKUR standı, sektörde istihdam imkanlarına ulaşmak isteyenler için önemli bir fırsat sunacak.

Ayrıca, GROWTECH.ANTALYA’nın yıl boyunca devam eden farkındalık çalışmaları çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, öğrencilerin staj ve iş fırsatlarına ulaşabilmeleri için çeşitli firmalarla birebir görüşme imkânı sağlandı. Sektör bilincini artırmayı hedefleyen bu etkinlikte, sektörün önde gelen dernekleriyle paneller de düzenlendi. GROWTECH.ANTALYA, gelecek yıllarda farklı şehirlerdeki ziraat fakülteleri ile de iş birliklerini genişleterek sektörde nitelikli iş gücü yetiştirilmesine destek olmayı planlıyor.

GROWTECH.ANTALYA Uygulaması Yenilendi

Bu yıl, sürdürülebilirlik anlayışının bir parçası olarak kâğıt israfını azaltmayı ve teknoloji odaklı gelişimi teşvik etmeyi hedefleyen GROWTECH.ANTALYA, mobil uygulamasını da yeniledi. GROWTECH.ANTALYA uygulaması sayesinde katılımcılar, firma bilgilerini ekleyerek tanıtım yapabilecek ve ziyaretçilerin yaka kartlarını tarayarak müşteri bilgilerine ulaşabilecekler. Ziyaretçiler ise katılımcılar ve etkinlikler hakkında detaylı bilgilere tek bir platformdan ulaşabilecekler. Uygulama hem fuar öncesinde hem de etkinlik sırasında etkileşimi artırmak üzere tasarlanarak, yenilikçi bir perspektif sunuyor.

GROWTECH JAKARTA 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek

Yaklaşık 24 yıllık deneyimini farklı küresel platformlara da taşımayı hedefleyen GROWTECH, bu kapsamda ilk adımını GROWTECH JAKARTA ile attı. Endonezya ve Güneydoğu Asya pazarında önemli bir varlık gösteren GROWTECH JAKARTA’nın ikincisi, 27-29 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Tarım sektörü açısından güçlü bir potansiyel taşıyan etkinlik, bölgesel tarım profesyonellerini yeniliklerle buluşturmayı amaçlıyor.

