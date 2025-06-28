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Hakkâri’de kırsala 38 milyon TL hibe desteği

Hakkari’de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2024 ve 2025 yıllarında desteklenmeye uygun bulunan 14 proje için toplamda yaklaşık 38 milyon TL hibe desteği sağlandı.

28 Haziran 2025 | 16:20
Hakkâri’de kırsala 38 milyon TL hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD II Programı kapsamında, Hakkâri’de kırsal kalkınmayı güçlendirecek yatırımlar artarak devam ediyor. 2024 ve 2025 yıllarında Tarımsal İşletmelerin Fizik Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi başlıklarında başvuru yapan projelerden 14’ü desteklenmeye uygun bulundu.

Bugüne kadar 13 projenin sözleşmeleri imzalanırken, hafta başında uygunluk onayı alan 1 projenin de sözleşme hazırlıkları başlatıldı. Süt Ürünlerinden Kırsal Turizme Geniş Bir Yelpazede Destek İlimizin farklı ilçelerinden gelen projeler, IPARD Programı kapsamında yer alan "Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması", "Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması" ile "Kırsal Turizm Faaliyetleri" başlıklarında desteklenmeye uygun bulundu.

Sözleşmesi imzalanan projelerin toplam yatırım tutarı 50 milyon TL’yi aşarken, bu projelere TKDK tarafından 30 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağlanacak. Hayvancılık Sektörüne Yeni Bir Yatırım Desteği Destek almaya hak kazanan projelere bir yenisi daha eklendi. "Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler" alt tedbiri kapsamında uygun bulunan yeni bir proje ile hayvancılık sektörüne de doğrudan destek verilecek. Toplam yatırım tutarı 11,4 milyon TL olan bu projeye, 7,3 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağlanacak. Böylece, 2024 ve 2025 yıllarında Hakkâri’de toplam yatırım tutarı 61,5 milyon TL’yi bulan 14 projeye TKDK tarafından 38 milyon TL’lik hibe desteği verilmiş olacak. Bu projeler kapsamında inşaat, makine-ekipman alımı ve danışmanlık hizmetleri gibi kalemlerde yatırım yapılması planlanıyor.

Yeni Başvuru Çağrıları Yakında İlan Edilecek TKDK’nın 2025 yılı içerisinde hayvancılık, işleme ve paketleme tesisleri, bitkisel üretim, arıcılık, kırsal turizm, su ürünleri, kooperatifler ve güneş enerjisi gibi başlıklarda üç ayrı çağrı döneminde yeni başvuru ilanlarını yayımlaması bekleniyor. İlimizde TKDK’nın son iki yıldır yürüttüğü faaliyetlere başvuru sayısı giderek artmakta; yeni projelerle kırsal kalkınma hamlesinin daha da güçleneceği öngörülmektedir.

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Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
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Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
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