Hayvancılıkla uğraşıyordu, şimdi 200 TL'lik 'süper meyve'den kazanıyor

Meyve reyonlarının aranan meyvesi haline gelen özellikle kanser hastalarının yoğun olarak tükettiği aronyanın şu anki kilogram fiyatı 200 TL civarında. Hayvancılığın yanında daha fazla gelir getirici yeni ürün olarak denediğim aronya üretimini yaygınlaştırmak amacındayım" dedi.

C vitamini ve antioksidan kaynağı olarak bilinen aronyanın aynı zamanda mineral, lif ve antioksidan içeriği bakımından zengin kültür meyvelerinden biri olarak gösterildiği biliniyor.