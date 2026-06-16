Hem enerji hem tarım: Ladik GES'te tıbbi aromatik bitki dönemi

Çiftçilere örnek olması amacıyla başlatılan projede dikim çalışmaları tamamlanırken proje ile enerji üretimi yapılan alanların tarımsal üretim için de değerlendirilebileceği ortaya konuldu.
1 Dikim yapılarak can suyu verildi
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve GES sahalarında tarımsal üretim dışında kalan alanların da değerlendirilebileceğini ortaya koymak amacıyla Ladik Güneş Enerji Santrali’nde Agrivoltaik Tarım Uygulaması’nı hayata geçirdi. Çalışma kapsamında toprak iyileştirme çalışmaları yapıldıktan sonra dikim yapılarak can suyu verildi. GES panellerinin altında kalan alanlarda lavanta, kekik ve adaçayı başta olmak üzere toplam 3 bin 300 adet tıbbi ve aromatik bitkinin dikimi gerçekleştirildi. Panellerin sağladığı gölgeleme etkisi sayesinde toprak nemi korunurken bitkiler aşırı sıcak stresinden korunarak doğal bir mikroklima ortamında yetiştirilmeye başlandı.
2 Örnek bir model sunulması hedefleniyor
Dikim çalışmaları tamamlanan uygulama ile çiftçilere aynı arazide hem enerji hem tarımsal üretimin mümkün olduğu örnek bir model sunulması hedefleniyor. Proje, özellikle iklim değişikliği koşullarında üretim yapan üreticiler için düşük su tüketimli ve katma değeri yüksek alternatif bir üretim deseni oluşturuyor.
3 Elde edilen ürünler katma değerli ürünlere dönüştürülecek
Proje sonucunda elde edilecek ürünler yalnızca ham tarımsal ürün olarak kalmayacak bitkisel çay, tıbbi ve aromatik yağ olarak işlenerek kadın kooperatifleri tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Böylece hem yerel üreticilerin hem de kadın girişimcilerin üretim, işleme ve pazarlama süreçlerine aktif katılımı sağlanacak. Ladik GES sahasında uygulanan bu modelin, ilerleyen süreçte GES sahasının geri kalan 640 dekarlık kısmında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.