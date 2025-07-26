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İncir hasatında işçi maaşı 90 bin TL

İzmir'in önemli incir üretim merkezlerinden Tire'de 2025 incir sezonu için işçi ücretleri belirlendi.

26 Temmuz 2025 | 11:14
İncir hasatında işçi maaşı 90 bin TL

Tire Ziraat Odası tarafından açıklanan rakamlara göre, sezon boyunca yatılı olarak çalışan ve "bekçi" olarak adlandırılan incir işçileri, 33 günlük çalışma karşılığında tam 90 bin TL maaş alacak.

1 2025 TARİFE KARARLARI AÇIKLANDI

2025 TARİFE KARARLARI AÇIKLANDI

Tire'de incir işçi ücretlerini belirleyen kurul, yeni sezon öncesi toplanarak 2025 yılı tarife kararlarını açıkladı. Buna göre, günlük çırpıcı ve toplayıcı işçi ücretleri, dayıbaşı ve nakliye dahil olmak üzere net 1.700 TL olarak belirlendi. Özellikle gece gündüz bahçelerde kalan bekçi işçiler için ise sezonluk ücret rekor seviyeye ulaştı.

2 "BU YIL MEVSİMSEL ŞARTLAR ZORLU"

"BU YIL MEVSİMSEL ŞARTLAR ZORLU"

Konuya ilişkin açıklama yapan Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, sıcak havaların incir ağaçlarını olumsuz etkilediğini belirtti ve ekledi:

"Bu yıl mevsimsel şartlar zorlu. Ancak suyu olan üreticilerimiz sulama yaparak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor." 

3 YATILI İŞÇİLERE 33 GÜN İÇİN 90 BİN TL

YATILI İŞÇİLERE 33 GÜN İÇİN 90 BİN TL

İbişoğlu, işçi ücretlerine dair şu ifadeleri kullandı: 

"İşçi ücretlerimiz de belli oldu. Burada 'bekçi' diye tabir ettiğimiz yatılı kalan işçiler 33 günlük çalışma karşılığında 90 bin TL alacak. Asgari ücretle kıyaslandığında yüksek gibi görünse de bu mesai mefhumu olmayan, ağır, zor ve ciddi tecrübe gerektiren bir iş. Umarım güzel bir incir sezonu geçiririz. Şimdiden tüm üreticilerimize bereketli ve verimli bir dönem diliyorum."
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