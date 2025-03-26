IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takvimi yayımlandı

Bakan Yumaklı, IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takvimine ilişkin, açıklama yaptı.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı'nın, 2011 yılından beri uygulandığını hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda bugüne kadar 25 bin 845 tesis ve projeye toplam 1,9 milyar avro hibe desteği verildiğini belirtti.

Yumaklı, söz konusu hibelerle yaklaşık 4 milyar avroluk yatırımın ülkeye kazandırıldığına ve 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığına dikkati çekerek, Türkiye'nin, IPARD I ve IPARD II Programları fon kullanım oranları başarısı bakımından, AB'ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı.

"Yatırımlara yüzde 50-75 oranlarında hibe desteği sağlandı"

IPARD kapsamında en fazla desteklenen projelerin sektörel dağılımına işaret eden Yumaklı, 13 bin 312 projeyle bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, 2 bin 832 projeyle arıcılık, 1601 projeyle süt üreten tarımsal işletmeler, 1305 projeyle kırmızı et üreten tarımsal işletmeler ve 1290 projeyle yenilenebilir enerji tesislerinin sıralandığını aktardı.

Yumaklı, geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı'nın, 81 ile yaygınlaştırıldığını, 2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak programın toplam bütçesinin 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldığını bildirdi.

IPARD III Programı'nın 2024 yılı tüm başvuru çağrı ilanlarının, kamuoyuna duyurulan yıllık çağrı takvimi doğrultusunda tamamlandığının altını çizen Yumaklı, bu kapsamda yatırımlara yüzde 50-75 oranlarında hibe desteği sağlandığını belirtti.

Desteklenecek projelerin bütçe sınırlarının, 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında değiştiğini aktaran Yumaklı, "TKDK tarafından kadınların ve gençlerin, tarım ve kırsal alanlarda daha etkin bir şekilde yer almasını teşvik etmek ve bu kesimin ülkeye sağlayacağı ekonomik katkıyı artırmak amacıyla pozitif ayrımcılık da uygulanıyor. Bu minvalde, kadın ve gençlerin yatırımlarını öne çıkarmak için proje seçiminde ilave puan veriliyor. Genç yatırımcılar (40 yaş altı) için ek hibe oranı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Binlerce kişiye yeni istihdam sağlanması hedefleniyor"

Başvuru sahiplerinin, projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takviminin yayımlandığını belirten Yumaklı, toplam 188 milyon avro tutarında hibe desteği için 5 farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkacaklarını bildirdi.

Yumaklı, çağrı ilanı takvimine ilişkin şunları kaydetti:

"LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması tedbiri kapsamında, nisan ayında çağrı ilanı yayımlanacak ve başvurular haziranda alınacak. Toplam destek bütçesi 50 milyon avro olacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında haziranda ilana çıkılacak, temmuzda müracaatlar alınacak ve 42 milyon bütçe ayrılacak. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında ağustosta ilana çıkılıp eylülde müracaatlar alınacak ve 43 milyon avro bütçesi olacak. Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım-Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirilmesi kapsamında yine ağustosta ilana çıkılacak, eylül-şubat döneminde başvurular alınacak ve 3 milyon avro bütçe ayrılacak. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar kapsamında ise eylülde ilana çıkılıp müracaatlar ekimde alınacak ve 50 milyon avro bütçesi olacak. Böylelikle IPARD III Programı'nın sadece 2025 yılında çıkılacak bu çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda yaklaşık 300 milyon avro tutarında yatırımın daha ülke ekonomisine kazandırılması ve binlerce kişiye de yeni istihdam sağlanması hedefleniyor."

Kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek, yeni istihdam alanları oluşturularak ve kırsal alanlarda sosyal kalkınmanın teşvik edileceğini vurgulayan Yumaklı, bu kapsamda ülke tarım-sanayi entegrasyonunun daha da gelişmesine, katma değeri yüksek üretim altyapısının güçlenmesine ve yeni istihdam alanları oluşmasına önemli katkılarda bulunacak toplam 188 milyon avro hibe bütçeli IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takviminin, üreticilere ve girişimcilere hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.