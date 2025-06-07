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  • İstanbul'dan dönmüştü: İlk kez geçen yıl ekti, üretimi 5'e katına çıkarttı

İstanbul'dan dönmüştü: İlk kez geçen yıl ekti, üretimi 5'e katına çıkarttı

İstanbul'dan memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine dönen 60 yaşındaki Cengiz Evliyaoğlu, geçen sene ilk defa ektiği mor patatesten verim alınca üretim alanını 5 katına çıkarttı.

07 Haziran 2025 | 11:19
Son Güncellenme: 07 Haziran 2025 | 11:24
İstanbul'dan dönmüştü: İlk kez geçen yıl ekti, üretimi 5'e katına çıkarttı

İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra yaz aylarında Patnos'a bağlı Hasandolu köyüne dönen Evliyaoğlu, tarıma çeşitlilik getirip yöredeki vatandaşlara örnek olmak istedi. Bu nedenle geçen sene 7 dekarlık tarlaya ilk defa mor patates eken ve bundan verim alan Evliyaoğlu, ilk yılki tecrübesinin ardından bu sene hem kendi köyünde hem de komşu köyde 20'si ortaklaşa 40 dekarlık alana tohum ekti.

Tarlaların her türlü bakımını yapan ve tohumları toprakla buluşturan Evliyaoğlu, alternatif tarım ürünü yetiştirerek yöredeki çiftçilere rol model olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Vatandaşa tohumu veriyoruz, birlikte yapıyoruz"

Cengiz Evliyaoğlu, AA muhabirine, amacının hem vatandaşların farklı ürün üretmelerini hem de bölgeye rol model olmak istediğini söyledi.

Devlet memurluğu yaptığını, sonrasında ticari işlerle uğraştığını belirten Evliyaoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen sene çoğunluğu mor patates olmak üzere 10 dönümde üretim yaptık. 'Biz bu bölgeye örnek olmak istiyoruz.' dediğimiz oldu. Bu sene yaklaşık 20 dönüm Pirömer köyünde ekmeye başladık. Vatandaşa tohumu veriyoruz, birlikte yapıyoruz bu işi. Mor patatesi ekiyoruz ve işletmemizi birlikte yapıyoruz."

Memleketini çok sevdiği için bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Evliyaoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle tarımsal alanda insanlarımızın daha bilinçlenmesi için değişik şeyler yapmak istedim. Geçen sene ilk defa 7 dönüm alana 2 ton ektik ve elde ettiğimiz 14-15 ton mor patatesimizi hiç ellemedik, tohum pahalı olduğu için sakladık. Bu sene 40 dönüm yaptık. Bunu daha da geliştireceğimize geçen sene söz vermiştik. Ekim yaptığımız bir tarlayı, iki tarla veya üç tarla yapma planımız vardı. Şükürler olsun sözümüzü tuttuk."

- "Seneye 'Biz de ekelim' diyenler var"

Evliyaoğlu, toprağın çok verimli olduğunu, hiçbir gübre kullanılmadığını ve patateslerin organik olduğunu anlattı.

Bölge ikliminin mor patates üretimine uygun ve verimin yüksek olduğuna dikkati çeken Evliyaoğlu, "Zaten amaç bölgedeki insanlara örnek çalışma yapmaktır. Memleketim olduğu için insanların bu tür şeylerle ilgilenmesi gerektiğini düşünerek bu işin içine girdim. Seneye daha fazla mor patates ekmek isteyenler, 'Biz de ekelim.' diyenler var. Bunun şeker oranı çok düşüktür." diye konuştu.

Geçen sene elde edilen patatesin tamamını bu sene tohumluk olarak kullandıklarını anlatan Evliyaoğlu, "Bu sene 200-300 ton gibi bir verim bekliyoruz. Geçen seneden beri yani 8 aydır depoda tuttuğumuz patates çok canlı görünüyor." dedi.
 

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