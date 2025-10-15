Kadın girişimci köyünden 5 yıldızlı otellere mantar satıyor

En büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu dile getiren Sümer, şunları ifade etti:

"Şimdilik Türkiye içinde satışlarımız oluyor. İnşallah, çadır sera sayımızı 5'e çıkarmayı planlıyoruz. Kapasite ve üretimi artırıp bağlantılar kurarsak, yurt dışına da köyümden istiridye mantarı ihraç etmeyi istiyorum. Bunun yanında 5 olan kadın istihdamını da artırmayı düşünüyorum. Yine çevrecilik açısından geri dönüşüm projemiz var. Bu kompostların içindekinin büyük kısmı pamuk. Yanıcı olduğu için bundan pelet üretmeyi düşünüyoruz."