Kahverengi kokarcada ‘cezbet-öldür’ dönemi

Kahverengi kokarca zararlısı, başta fındık olmak üzere Karadeniz’deki tüm tarımsal ürünler için tehdit oluşturuyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca mücadelesinde en kritik dönemlerden biri olan temmuz ayı mücadelesi kapsamında kimyasal mücadeleye dikkat çekerek üreticileri hep birlikte ortak hareket etme konusunda uyardı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Sağlam, "2019 yılından itibaren İlimizde görülen ve başta fındık olmak üzere meyve, sebze, hububat, mısır, çeltik gibi kültür bitkilerinde, önemli ölçüde verim ve kalite kayıpları meydana getiren, tahripkar, istilacı ve polifag bir zararlı olan kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bakanlığımızın Kahverengi Kokarca İle Mücadele Eylem Planı gereğince; 2025 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında, Entegre Mücadele Prensipleri doğrultusunda ve kahverengi kokarca teknik talimatı ile cezbet-öldür yönergesine göre çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Kahverengi kokarca mücadelesindeki en kritik dönem

Zararlı ile mücadeledeki en kritik döneme girdiklerine işaret eden Müdür Sağlam, "2025 Yılı üretim sezonunda, üreticilerimizin, bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri, ürün kayıplarını önlemek ve verimi korumak için mücadeleye devam etmeleri gerekiyor. Kahverengi kokarcanın görüldüğü bahçelerde; zararlı ile mücadele kapsamında bakanlığımızca ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle (BKÜ) tam kaplama şeklinde ilaçlamalarını geciktirmeden yapmalarının çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca kahverengi kokarca mücadelesinde en kritik dönemlerden biri olan temmuz ayı mücadelesini atlamamalılar. BKÜ uygulamalarına, bekleme sürelerini dikkate alarak hasat zamanına kadar 15 gün aralıklarla devam etmeleri büyük önem arz ediyor. İçinde bulunduğumuz ayda yapacağımız kimyasal mücadele, ürünün verim ve kalitesine olumlu yönde önemli ölçüde etkide bulunacaktır" diye konuştu.

Sağlam, zararlı ile mücadele kapsamında ayrıca şu uyarılarda bulundu:

"Bahçelerimizi düzenli olarak kontrol edelim. Ürün kayıplarını önlemek ve verimi korumak için mücadeleyi ihmal etmeyelim. Kahverengi kokarcanın görüldüğü bahçelerde; zararlı ile mücadele kapsamında bakanlığımızca ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle tam kaplama şeklinde ilaçlamalarımızı geciktirmeden yapalım. Kahverengi kokarca mücadelesinde en kritik temmuz ayı mücadelesini atlamayalım. Bitki koruma ürünleri uygulamalarına, bekleme sürelerini dikkate alarak hasat zamanına kadar 15 gün aralıklarla devam edelim. Daha fazla bilgi ve destek için il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile iletişime geçelim. Üreticilerimize kolaylıklar diliyor, bol ve bereketli bir üretim sezonu olmasını temenni ediyorum."