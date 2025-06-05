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Kahverengi kokarcaya karşı 300 bin samuray hazır

Fındık Araştırma Enstitüsünce kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için yaklaşık 300 bin samuray arısı üretildi.

05 Haziran 2025 | 11:54
Kahverengi kokarcaya karşı 300 bin samuray hazır

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Giresun'daki enstitüde geçen yıl 5 bin civarında üretilen samuray arısı için laboratuvar kapasitesi artırıldı.

Ocak ayından itibaren yürütülen çalışmalar ile bu yıl hedeflenen rakama ulaşıldı. Samuray arılarının 14 Haziran'dan itibaren Doğu Karadeniz'deki illerde salınması planlanıyor. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, yaklaşık 6 aydır samuray arısı üretim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Titizlikle sürdürdükleri çalışmalarda istenilen hedefe ulaştıklarını belirten Bilgen, "Laboratuvarımızda şu ana kadar 300 bin samuray arısı üretilmiştir. Enstitü olarak 14-27 Haziran tarihleri arasında kahverengi kokarcanın yoğun olduğu başta Giresun, Trabzon, Artvin, Rize ve Gümüşhane'de samuray arısı salımı yapılacak." dedi.

Enstitünün Yetiştirme Teknikleri Bölüm Başkanı Ebru Gümüş ise 2024 yılının Aralık ayında kışlaklarda kahverengi kokarca zararlısını toplayarak çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

‘SAMURAY ARILARI BAL İLE BESLENİYORLAR’

Kahverengi kokarcaları iklim odalarında üretip yumurtalarını toplayarak stokladıklarını aktaran Gümüş, bu yumurtaları daha sonra parazitlediklerini vurguladı.

Gümüş, yumurtaları parazitleyen samuray arılarının bakımlarını yaptıklarına işaret ederek, "Bunları kahverengi kokarca yumurtaları üzerinde üretiyoruz. Sadece beslenmeleri için 3 günde bir bal değişimi yapıyoruz. Samuray arıları bal ile besleniyorlar." dedi.

Samuray arılarının kahverengi kokarca dışında başka faydalı ya da zararlı türlere büyük etkisi olmadığını belirten Gümüş, bu türün doğada zamanın büyük kısmını kahverengi kokarca yumurtası arayarak ve parazitleyerek geçirdiğini ifade etti.

‘BİR DİŞİ 28 SAMURAY ARISINA DÖNÜŞMÜŞ OLUYOR’

Gümüş, dişi samuray arısı verdikleri kahverengi kokarca yumurtasından samuray arısının çıkacağına dikkati çekerek, "Bir dişi 28 samuray arısına dönüşmüş oluyor. Bu şekilde kendisi de doğada kokarca yumurtalarını bulup parazitledikçe de katlanarak sayısı artmış oluyor. Giresun'da 90 bin samuray arısı salımı yapıldığı takdirde bu önümüzdeki yıl için en az 28 kat olacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Enstitüde 5 mühendis, 1 tekniker ve 5 işçi ile bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Gümüş, gelecek yıllarda da biyolojik mücadele çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

 

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