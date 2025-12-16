ARA
Kars'ta besiciler sıfırın altında 10 derecede zorlu mesai yapıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde besiciler, soğuk havada zorlu mesailerine devam ediyor.


Kars'ta besiciler sıfırın altında 10 derecede zorlu mesai yapıyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu. 

Soğuk hava, besicileri de olumsuz etkiliyor. Çiftçiler ve besiciler, olumsuz hava şartlarında zorlu mesai yapıyor.

Kars'ta besiciler sıfırın altında 10 derecede zorlu mesai yapıyor-1

Yağbasan köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Göktürk Öztürk, AA muhabirine, aşırı soğuklarda hayvanları olumsuzluklara karşı korumaya çalıştıklarını söyledi.

Kar yağışının ardından ahırdaki hayvanları dışarı çıkardıklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı yemledik, atlarımızı dışarı çıkardık. Atımız karda yuvarlandı, nefesini açtı. Danalarımızı dışarı çıkardık. Hep içeride durduğu için ahırın pis havası 6-7 ay ters etki yapıyor. Biz de arada bir dışarı çıkarıyoruz ki hava alsınlar, açılsınlar. Deremize kazlarımızı, tavuklarımızı bıraktık. Tavuklar bile içeride tuttuğumuz zaman bitlenir." 

